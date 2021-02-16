Курка з корицею, гранатом і горіхами: простий рецепт вечері

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz ділиться максимально простими стравами, на приготування яких у вас піде не більш ніж пів години. Сьогодні ми розповідаємо, як запекти курку з корицею, гранатом і волоськими горіхами. Ніжне біле м'ясо курки ідеально поєднується із солодкістю кориці та кислинкою гранатового соусу.

На приготування цієї страви необхідно трохи більше за 30 хвилин, проте ваша активна участь тут практично не знадобиться. Все, що від вас буде треба, це натерти курку сіллю і перцем, викласти її в форму і полити гранатовим соком, змішаним із цукром і корицею. Все інше за вас зробить духовка.

Курка ідеально поєднується із солодкістю кориці та кислинкою гранатового соусу. Джерело: deliciousmagazine.co.uk deliciousmagazine.co.uk

курячі стегна – 6-8 шт.

часник – 1 головка

синя цибуля – 3 шт.

волоські горіхи – 0,5 склянки

гранатовий сік – 1 склянка

зерна граната – 2 ст. л.

цукор – 1 ч. л.

кориця – 0,5 ч. л.

сіль, перець – дрібка

олія – 3 ст. л.

петрушка – кілька гілочок

Духовку розігріти до 200 градусів. Курку помити, витерти насухо паперовими рушниками. Натерти курку сіллю, перцем і полити олією. Викласти у змащену маслом форму або на застелене фольгою деко. Додати зубчики часнику (чистити не треба) і розрізану на 4 частини цибулю. Горіхи подрібнити: перебити в блендері або розкачати качалкою. Додати до курки. У миску вилити гранатовий сік, додати цукор і корицю. Отриманою сумішшю полити курячі стегна. Накрити все фольгою і поставити в духовку на 30 хв. Прибрати фольгу і повернути м'ясо в духовку ще на 15-20 хв, поки курка не підрум'яниться. При подачі посипати зернами граната і дрібно порубаною петрушкою.

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