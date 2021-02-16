Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

Курица с корицей, гранатом и орехами: простой рецепт ужина

Читать материал на украинском

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми блюдами, приготовление которых у вас займет не более получаса. Сегодня мы рассказываем, как запечь курицу с корицей, гранатом и грецкими орехами. Нежное белое мясо курицы идеально сочетается со сладостью корицы и кислинкой гранатового соуса.

Приготовление этого блюда займет чуть больше 30 минут, однако вашего активного участия здесь практически не потребуется. Все, что от вас будет нужно, это натереть курицу солью и перцем, выложить ее в форму и полить гранатовым соком, смешанным с сахаром и корицей. Все остальное за вас сделает духовка.

Курица идеально сочетается со сладостью корицы и кислинкой гранатового соуса.

Курица идеально сочетается со сладостью корицы и кислинкой гранатового соуса. Источник: deliciousmagazine.co.uk

deliciousmagazine.co.uk

  • куриные бедра – 6-8 шт.

  • чеснок – 1 головка

  • синий лук – 3 шт.

  • грецкие орехи – 0,5 стакана

  • гранатовый сок – 1 стакан

  • зерна граната – 2 ст. л.

  • сахар – 1 ч. л.

  • корица – 0,5 ч. л.

  • соль, перец – щепотка

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • петрушка – несколько веточек

  1. Духовку разогреть до 200 градусов. Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами.

  2. Натереть курицу солью, перцем и полить растительным маслом. Выложить в смазанную маслом форму или на устеленный фольгой противень. Добавить зубчики чеснока (чистить не нужно) и разрезанный на 4 части лук.

  3. Орехи измельчить: перебить в блендере или раскатать скалкой. Добавить к курице.

  4. В миску вылить гранатовый сок, добавить сахар и корицу. Полученной смесью полить куриные бедра. Накрыть все фольгой и поставить в духовку на 30 мин.

  5. Убрать фольгу и вернуть мясо в духовку еще на 15-20 мин, пока курица не подрумянится.

  6. При подаче посыпать зернами граната и мелко рубленной петрушкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об ошибках, которые многие люди допускают во время приготовления картофельного пюре: британский шеф, обладатель звезды Мишлен и ведущий британской версии "МастерШеф. Профессионалы" Маркус Воринг дал три совета, которые помогут приготовить блюдо воздушной консистенции.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тег
рецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz