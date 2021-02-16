Млинці на молоці: простий рецепт від Джеймі Олівера

Маша Сердюк FoodOboz 16:16, 16.02.2021 Оновлено: 16:17, 16.02.2021

16 лютого в Америці та Англії святкують Міжнародний день млинця (International Pancake Day). В англійському містечку Олні свято відзначають уже понад 500 (!) років. А ось в Америці святкують всього 70 років: перше млинцеве свято відбулося там у Канзасі в 1950 році.

У зв'язку з цим відомий британський шеф і телеведучий Джеймі Олівер на своїй сторінці в соцмережах закликав усіх готувати крепи – тонкі мереживні французькі млинці, аналог українських налисників (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На своєму сайті Джеймі поділився рецептом тонких млинців на молоці. Шеф каже, що тісто для млинців – універсальне, його можна використовувати як із солодкою, так і з солоною начинкою.

  • яйця – 3 шт.

  • борошно – 125 г

  • молоко – 250 мл

  • вершкове масло

  • сіль – щіпка

  1. Яйця розбити в миску, додати борошно, молоко і дрібку солі. Збити все міксером до однорідної маси без грудочок.

  2. Отримане тісто залишити при кімнатній температурі на 15 хвилин.

  3. У сковороді розтопити трохи масла – так, аби воно рівномірно покрило всю поверхню.

  4. Набрати невеликий ополоник рідкого тіста і швидким круговим рухом розподілити його по всій поверхні сковороди, нахиляючи сковорідку в різні боки.

  5. Смажити одну-дві хвилини до золотавого кольору, потім перевернути і смажити ще хвилину з іншого боку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати цибульний суп за рецептом Джеймі Олівера: телеведучий готує його з чотирьох видів цибулі, приправляє шавлією, а перед подачею запікає в духовці з грінками і сиром чеддер.

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