Млинці на молоці: простий рецепт від Джеймі Олівера

16 лютого в Америці та Англії святкують Міжнародний день млинця (International Pancake Day). В англійському містечку Олні свято відзначають уже понад 500 (!) років. А ось в Америці святкують всього 70 років: перше млинцеве свято відбулося там у Канзасі в 1950 році.

У зв'язку з цим відомий британський шеф і телеведучий Джеймі Олівер на своїй сторінці в соцмережах закликав усіх готувати крепи – тонкі мереживні французькі млинці, аналог українських налисників (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На своєму сайті Джеймі поділився рецептом тонких млинців на молоці. Шеф каже, що тісто для млинців – універсальне, його можна використовувати як із солодкою, так і з солоною начинкою.

яйця – 3 шт.

борошно – 125 г

молоко – 250 мл

вершкове масло

сіль – щіпка

Яйця розбити в миску, додати борошно, молоко і дрібку солі. Збити все міксером до однорідної маси без грудочок. Отримане тісто залишити при кімнатній температурі на 15 хвилин. У сковороді розтопити трохи масла – так, аби воно рівномірно покрило всю поверхню. Набрати невеликий ополоник рідкого тіста і швидким круговим рухом розподілити його по всій поверхні сковороди, нахиляючи сковорідку в різні боки. Смажити одну-дві хвилини до золотавого кольору, потім перевернути і смажити ще хвилину з іншого боку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати цибульний суп за рецептом Джеймі Олівера: телеведучий готує його з чотирьох видів цибулі, приправляє шавлією, а перед подачею запікає в духовці з грінками і сиром чеддер.