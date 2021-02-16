Блины на молоке: простой рецепт от Джейми Оливера

16 февраля в Америке и Англии празднуют Международный день блина (International Pancake Day). В английском городке Олни праздник отмечают уже более 500 (!) лет. А вот в Америке празднуют всего 70 лет: первый блинный праздник состоялся там в Канзасе в 1950 году.

В связи с этим известный британский шеф и телеведущий Джейми Оливер на своей страничке в соцсетях призвал всех готовить крепы – тонкие кружевные французские блинчики, аналог украинских налисников (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На своем сайте Джейми поделился рецептом тонких блинчиков на молоке. Шеф говорит, что тесто для блинов – универсальное, его можно использовать как со сладкой, так и соленой начинкой.

яйца – 3 шт.

мука – 125 г

молоко – 250 мл

сливочное масло

соль – щепотка

Яйца разбить в миску, добавить муку, молоко и щепотку соли. Взбить все миксером до однородной массы без комочков. Полученное тесто оставить при комнатной температуре на 15 минут. В сковороде растопить немного масла – так, чтобы оно равномерно покрыло всю поверхность. Набрать небольшой половник жидкого теста и быстрым круговым движением распределить его по всей поверхности сковороды, наклоняя сковородку в разные стороны. Жарить одну-две минуты до золотистого цвета, затем перевернуть и жарить еще минуту со второй стороны.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить луковый суп по рецепту Джейми Оливера: телеведущий готовит его из четырех видов лука, приправляет шалфеем, а перед подачей запекает в духовке с гренками и сыром чеддер.