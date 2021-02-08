Суп дня: рецепт англійського цибулевого супа з шавлією від Джеймі Олівера

У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом англійського цибулевого супу від Джеймі Олівера: відомий британський шеф готує його з чотирьох видів цибулі, приправляє шавлією, а перед подачею запікає в духовці з грінками і сиром чеддер (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Інгредієнти на 4 порції:

синя цибуля – 5 шт.

біла або ріпчаста цибуля – 3 шт. (великі)

цибуля-шалот – 3 шт.

цибуля-порей – 300 г

свіже листя шавлії – жменя

часник – 6 зубчиків

бульйон (яловичий або курячий) – 2 л

черствий хліб – 8 скибочок

тертий сир чеддер – 200 г

вершкове масло – 1 пачка

оливкова олія – 2 ст. л.

вустерский соус

сіль, перець – за смаком

Як готувати:

Цибулю і часник почистити. Часник дрібно порубати ножем, цибулю нарізати півкільцями. У каструлі з товстим дном розтопити пачку вершкового масла. Додати оливкову олію, шавлію та часник. Розмішати все і додати всю нарізану цибулю. Посолити і поперчити. Покласти кришку на каструлю, залишивши її злегка прочиненою, тушкувати на мінімальному вогні близько 40 хвилин, постійно помішуючи. Коли цибуля стане м'якою та золотистою, влити бульйон. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до мінімуму і варити ще 10-15 хвилин. За необхідністю додати сіль і перець. Духовку нагріти до максимуму. Скибочки хліба підсушити в тостері або на розпеченій сковороді без масла. Суп розлити в жаростійкі тарілки або горщики і поставити їх на деко. Накрити кожну тарілку хлібом як кришечкою. Посипати тертим сиром і скропити вустерським соусом. Зверху на кожну скибочку хліба покласти листя шавлії. Поставити деко в розігріту духовку, щоб сир розплавився до бульбашок і золотої скоринки. Щойно сир запечеться, суп можна подавати на стіл.

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