Їжа з кіно: як приготувати піцу "Маргарита" із фільму "Їсти. Молитися. Кохати"

У фільмі "Їсти. Молитися. Любити" героїня Джулії Робертс постійно куштує якусь їжу. В одній із найвідоміших сцен вона сидить із подругою в Неаполі та з апетитом їсть піцу "Маргарита".

"Я закохана. У мене стосунки з моєю піцою", – каже Джулія. І коли її подруга відмовляється їсти тісто, пояснюючи це тим, що вона погладшала, Робертс наполягає: "Це піца "Маргарита" в Неаполі, твій моральний обов'язок з'їсти її!".

І тут з нею сперечатися складно. Мало хто, потрапивши до Неаполю, який вважається батьківщиною всіх піц у світі, будучи при своєму глузді, відмовиться з'їсти піцу. Однак що робити, коли поїздка в Італію найближчим часом не світить? Правильно! Приготувати "Маргариту" самостійно!

Є лише один нюанс. Справа в тому, що приготувати справжню неаполітанську піцу в домашніх умовах в принципі неможливо – згідно з правилами (які, до речі, перебувають під захистом ЮНЕСКО, оскільки піцу внесено до списку всесвітньої нематеріальної спадщини), готують лише у дров'яній печі. Але оскільки FoodOboz на автентичність не претендує, даємо вам альтернативний варіант "Маргарити" від відомого британського шефа Гордона Рамзі: цю піцу можна приготувати у звичайній духовці.

Для тіста:

борошно вищого сорту – 975 г

тепла вода – 500 мл

сіль – 25 г

свіжі дріжджі – 2 г

оливкова олія Extra Virgen – 50 мл

Для начинки:

моцарела

томатний соус

зелений базилік

Змішати борошно, воду, оливкову олію та дріжджі. Добре вимішати, після цього додати сіль. Гордон Рамзі запевняє, що якщо додати сіль занадто рано, є ризик вбити дріжджі, і тісто тоді просто не підніметься. Викласти тісто на присипаний борошном стіл і вимішувати до гладкого однорідного стану. Викласти тісто у злегка змащену олією миску та накрити промасленою харчовою плівкою. Залишити за кімнатної температури на 8 годин: тісто за цей час збільшиться удвічі. Розділити тісто на дві частини, сформувати з кожного шматка кулю, які розкачати на присипаному борошном столі завтовшки приблизно 4 мм. Викласти тісто у форму або на деко, змастити томатним соусом, зверху покласти подрібнену моцарелу і листочки базиліку. Поставити в нагріту на максимум духовку та випікати 10-20 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки, тут можна стежити за краями піци: щойно утвориться кірка, страва готова.

Рецептом томатного соусу ми з вами вже ділилися, докладну інструкцію приготування можна подивитися тут.

У відео нижче Гордон використовує розмарин, проте в класичному рецепті треба додавати лише базилік. Хотя ви можете обрати будь-які трави на ваш смак, головне, щоб вони були зеленими: поєднання червоного соусу, білого сиру та зеленого листя символізує італійський прапор.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про яловичину беф бургіньйон із фільму "Джулі та Джулія", а також ділився докладним рецептом приготування.