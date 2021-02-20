Їжа з кіно: рецепт яловичини беф бургіньйон із фільму "Джулі та Джулія"

Беф бургіньон (вона ж яловичина по-бургундські) – з тих страв, які з "їжі бідняків" перекочувало у страви високої кухні. Подейкують, що тушкувати яловичину у винному соусі придумали в ті часи, коли м'ясо було дуже жорстким і просто обсмажити його було недостатньо.

Увагу до цієї страви привернув фільм "Джулі і Джулія", де дівчина на ім'я Джулі починає вести блог, в якому пише про те, як вона готує страви з кулінарної книги Джулії Чайлд "Освоюючи мистецтво французької кухні". Беф бургіньон якраз є ключовою стравою у цій книзі.

Найцікавіше, що єдиного і загальновизнаного рецепта яловичини по-бургундські не існує – всі кухарі готують страву на власний розсуд. За довгі роки рецепт зазнав істотних змін, однак три головні моменти в ньому як і раніше залишаються незмінними: правильне обсмажування яловичини, густа консистенція винного соусу і час готування близько трьох годин.

Редакція FoodOboz ділиться усередненою версією цієї страви.

нежирна яловичина – 1,5 кг

яловичий бульйон – 500 мл

бекон – 180 г

морква – 2 шт.

цибуля шалот – 10 шт.

червоне сухе вино – 750 мл

томатна паста – 2 ст. л.

борошно – 2 ст. л.

петрушка – 2-3 гілочки

часник – 2 зубчики

чебрець – 2-3 гілочки

лавровий лист – 1 шт.

олія – 2 ст. л.

вершкове масло – 1 ст. л.

сіль, перець – на смак

Бекон нарізати шматочками. У каструлі з товстим дном розігріти олію та вершкове масло, викласти туди бекон. Витопити жир з бекону, викласти його на тарілку. Яловичину помити і висушити паперовим рушником. Нарізати шматочками розміром із сірникову коробку. Розігріти масло з жиром і обсмажити м'ясо, до рум'яного кольору з усіх боків. Дістати з каструлі. Моркву помити, почистити, нарізати кружечками або товстою соломкою, цибулю почистити, порізати півкільцями. Обсмажити все в киплячій олії з жиром до м'якості, після чого викласти в окрему тарілку. Повернути м'ясо і бекон в каструлю, додати сіль і перець, перемішати. Присипати борошном і перемішати. Залити червоним вином, потім долити яловичий бульйон так, щоб м'ясо було трохи покрито рідиною. Додати томатну пасту, розчавлений ножем часник, пару гілочок чебрецю, гілочки петрушки, лавровий лист, обсмажену моркву, цибулю та бекон. Довести вміст каструлі до кипіння, накрити кришкою і тушкувати на найповільнішому вогні близько трьох годин.

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