Еда из кино: как приготовить пиццу "Маргарита" из фильма "Есть. Молиться. Любить"

В фильме "Есть. Молиться. Любить" героиня Джулии Робертс постоянно пробует какую-то еду. В одной из самых известных сцен она сидит с подругой в Неаполе и с аппетитом уплетает пиццу "Маргарита".

"Я влюблена. У меня отношения с моей пиццей", – говорит Джулия. И когда ее подруга отказывается есть тесто, объясняя это тем, что она поправилась, Робертс парирует: "Это пицца "Маргарита" в Неаполе, твой моральный долг съесть ее!".

И здесь с ней сложно поспорить. Мало кто, оказавшись в Неаполе, который считается родиной всех пицц в мире, буду в здравом уме откажется съесть пиццу. Однако что делать, если поездка в Италию в ближайшее время не светит? Правильно! Приготовить "Маргариту" самостоятельно!

Есть только один нюанс. Дело в том, что приготовить настоящую неаполитанскую пиццу в домашних условиях в принципе невозможно – согласно правилам (которые, к слову, находятся под защитой ЮНЕСКО, так как пицца включена в список всемирного нематериального наследия), готовят только в дровяной печи. Но так как FoodOboz на аутентичность не претендует, даем вам альтернативный вариант "Маргариты" от известного британского шефа Гордона Рамзи: эту пиццу можно приготовить в обычной духовке.

Для теста:

мука высшего сорта – 975 г

теплая вода – 500 мл

соль – 25 г

свежие дрожжи – 2 г

оливковое масло Extra Virgen – 50 мл

Для начинки:

моцарелла

томатный соус

зеленый базилик

Смешать муку, воду, оливковое масло и дрожжи. После того, как хорошо вымешаете, добавить соль. Гордон Рамзи уверяет, что если добавить соль слишком рано, есть риск убить дрожжи, и тесто тогда просто не поднимется. Выложить тесто на присыпанный мукой стол и вымешивать до гладкого однородного состояния. Выложить тесто в слегка смазанную маслом миску и накрыть промасленной пищевой пленкой. Оставить при комнатной температуре на 8 часов: тесто за это время увеличится в два раза. Разделить тесто на две части, сформировать из каждого куска шар, который раскатать на присыпанном мукой столе толщиной примерно 4 мм. Выложить тесто в форму или на противень, смазать томатным соусом, сверху положить измельченную моцареллу и листики базилика. Поставить в нагретую на максимум духовку и выпекать 10-20 минут. Точное время зависит от вашей духовки, здесь можно следить за краями пиццы: как только образуется корочка, блюдо готово.

Рецептом томатного соуса мы с вами уже делились, подробную инструкцию приготовления можно посмотреть здесь.

В видео ниже Гордон использует розмарин, однако в классическом рецепте нужно добавлять только базилик. Хотя вы можете выбрать любые травы на ваш вкус, главное, чтобы они были зелеными: сочетание красного соуса, белого сыра и зеленых листьев символизирует итальянский флаг.

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