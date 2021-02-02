25 продуктів, які мають бути на кожній кухні

Маша Сердюк FoodOboz 13:59, 2.02.2021 Оновлено: 14:21, 2.02.2021

Скажіть нам, які продукти є у холодильнику і шафках на вашій кухні, і ми скажемо, який з вас кухар.

А якщо без жартів, то на кухні будь-якої господині (або господаря, ми проти гендерних стереотипів, кухня – це не тільки місце для жінки!) завжди знайдеться список must have продуктів, які допоможуть як заправити звичайні макарони, так і в буквальному сенсі приготувати "кашу з сокири".

Редакція FoodOboz склала власний список продуктів, які, на наш погляд, мають бути на кожній кухні в будь-яку пору року – в шафках, в холодильнику чи морозильній камері.

Завжди тримайте на кухні щонайменше два види фруктів.
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У шафі

  • Макарони з твердих сортів пшениці. Італійська паста може стати основою для других страв, доповненням до супу, а окремі види макаронів можна фарширувати або готувати за їх допомогою запіканки (лазанью, наприклад).

  • Соуси. Йдеться про гірчицю, а також про соєвий і томатний соуси. Вони містять мало жирів і мінімальну кількість консервантів, що робить їх корисною добавкою до других страв і бутербродів. З їхньою допомогою можна маринувати м'ясо та рибу, запікати птицю і м'ясні рулети.

  • Вівсянка. Ідеально підходить для приготування каш, печива, котлет, киселю, граноли та інших страв. Містить багато кальцію, натрію і заліза, вітаміну А і вітамінів групи В. Зберігається довго, коштує недорого, відмінно засвоюється організмом.

  • Консерви. Баночки консервованого зеленого горошку, кукурудзи, нуту та квасолі згодяться для салатів і швидких гарнірів. А тушонка або рибні консерви можуть стати відмінним до них доповненням чи основою для салатів.

  • Горіхи. Їх можна їсти просто як перекус, а можна додавати у випічку, десерти, коктейлі та салати.

  • Крупи та бобові. Доступні в ціні, величезний асортимент – такі продукти можна накупити про запас і готувати з ними величезну кількість страв.

  • Мед. Хороший мед можна зберігати практично роками. А використовувати його можна як натуральний замінник цукру, подаючи з млинцями і оладками, додаючи в чай, м'ясні та овочеві страви, а також готувати на його основі маринади.

  • Картопля. Для гарнірів, супів, рагу, запіканок та овочевих котлет картопля – незамінний помічник на вашій кухні в будь-яку пору року.

  • Сухофрукти. Ідеальний варіант десерту і легкого перекусу. Сухофрукти можна їсти в чистому вигляді, можна додавати у випічку й салати, а також готувати з них компоти.

  • Борошно. Підійде не лише для випічки та десертів, але й для приготування соусів і підлив. Як правильно вибирати і зберігати борошно, можна почитати тут.

  • Олія. Найкориснішою вважають оливкову олію, проте список корисних олій тільки нею не обмежується. Спробуйте кунжутну, гірчичну, кукурудзяну, рисову олію. І не забувайте про домашню запашну соняшникову олію – вона ідеально підходить для приготування салатів.

Свіжа зелень стане відмінним доповненням майже до будь-якої страви.
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У холодильнику

  • Натуральний йогурт. Йогурт без фруктових добавок вважається дуже корисним для організму. Його можна пити на сніданок, а також використовувати як заправку для салату, маринаду для м'яса або соус до риби.

  • В'ялені томати. Актуальні в будь-яку пору року. Можуть стати відмінним перекусом, ідеальною закускою до каші, макаронів або картоплі, а також начинкою для піци або добавкою до борщу.

  • Свіжі фрукти. Завжди тримайте щонайменше два види фруктів у своєму холодильнику: дієтологи не втомлюються повторювати, що здорова людина має щодня вживати 3-4 порції свіжих фруктів.

  • Свіжа зелень. Петрушка, кріп, базилік, щавель, шпинат, листя салату – все це стане прекрасною основою для салатів і відмінною добавкою для перших страв, бутербродів і запіканок.

  • Свіжі овочі. Бажано купувати лише сезонні овочі, тому тут тут список може змінюватися залежно від пори року.

  • Вершкове масло. Одна з найкращих добавок для каші, картоплі та макаронів. Крім того, на основі вершкового масла можна готувати різноманітні соуси та заправки.

  • Варене або печене м'ясо. Таке м'ясо можна використовувати замість ковбаси і шинки з магазину, готувати з ним бутерброди і піцу, подавати з кашею або макаронами, а також робити з нього начинку для пирогів.

  • Яйця. Не має значення, які саме – курячі або перепелині. Їжте яйця на сніданок як самостійну страву чи протягом дня як додаток до салатів або як перекус.

  • Сир. Сир можна використовувати як інгредієнт для салатів, додавати до макаронів, посипати ним піцу і запіканки та й просто подати як закуску до вина.

Із заморожених фруктів можна цілий рік готувати пироги, печиво, желе та мілкшейки.
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У морозилці

  • Ягоди і фрукти. Заморожені ягоди і нарізані скибочками фрукти стануть прекрасною основою для коктейлів, добавкою для йогурту, морозива та кисломолочного сиру. За їхньою допомогою можна цілий рік готувати пироги, домашнє печиво, желе та мілкшейки.

  • Листкове тісто. Ідеальний інгредієнт для приготування пирогів нашвидкуруч.

  • М'ясо. Заморожуйте невеликими порційними шматочками – так м'ясо зручніше розморожувати і використовувати для бульйону, бестроганофа чи котлет.

  • Заморожені овочі. Такі овочі практично не поступаються свіжим продуктам своїми корисними елементами, та водночас доступні цілий рік. Заморожуйте самі або купуйте вже готові набори в супермаркеті: броколі, зелений горошок, кукурудзу, стручкову квасолю, моркву, гриби.

  • Бульйон. Готуйте дуже концентрований бульйон і заморожуйте в порційних пакетах. За необхідності розморожуйте та готуйте на його основі супи, пюре, додавайте бульйон у соуси, каші та рагу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про продукти, які викликають залежність, схожу з наркотичною.

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