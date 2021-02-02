25 продуктів, які мають бути на кожній кухні

Скажіть нам, які продукти є у холодильнику і шафках на вашій кухні, і ми скажемо, який з вас кухар.

А якщо без жартів, то на кухні будь-якої господині (або господаря, ми проти гендерних стереотипів, кухня – це не тільки місце для жінки!) завжди знайдеться список must have продуктів, які допоможуть як заправити звичайні макарони, так і в буквальному сенсі приготувати "кашу з сокири".

Редакція FoodOboz склала власний список продуктів, які, на наш погляд, мають бути на кожній кухні в будь-яку пору року – в шафках, в холодильнику чи морозильній камері.

Завжди тримайте на кухні щонайменше два види фруктів. unsplash.com

У шафі

Макарони з твердих сортів пшениці. Італійська паста може стати основою для других страв, доповненням до супу, а окремі види макаронів можна фарширувати або готувати за їх допомогою запіканки (лазанью, наприклад).

Соуси. Йдеться про гірчицю, а також про соєвий і томатний соуси. Вони містять мало жирів і мінімальну кількість консервантів, що робить їх корисною добавкою до других страв і бутербродів. З їхньою допомогою можна маринувати м'ясо та рибу, запікати птицю і м'ясні рулети.

Вівсянка. Ідеально підходить для приготування каш, печива, котлет, киселю, граноли та інших страв. Містить багато кальцію, натрію і заліза, вітаміну А і вітамінів групи В. Зберігається довго, коштує недорого, відмінно засвоюється організмом.

Консерви. Баночки консервованого зеленого горошку, кукурудзи, нуту та квасолі згодяться для салатів і швидких гарнірів. А тушонка або рибні консерви можуть стати відмінним до них доповненням чи основою для салатів.

Горіхи. Їх можна їсти просто як перекус, а можна додавати у випічку, десерти, коктейлі та салати.

Крупи та бобові. Доступні в ціні, величезний асортимент – такі продукти можна накупити про запас і готувати з ними величезну кількість страв.

Мед. Хороший мед можна зберігати практично роками. А використовувати його можна як натуральний замінник цукру, подаючи з млинцями і оладками, додаючи в чай, м'ясні та овочеві страви, а також готувати на його основі маринади.

Картопля. Для гарнірів, супів, рагу, запіканок та овочевих котлет картопля – незамінний помічник на вашій кухні в будь-яку пору року.

Сухофрукти. Ідеальний варіант десерту і легкого перекусу. Сухофрукти можна їсти в чистому вигляді, можна додавати у випічку й салати, а також готувати з них компоти.

Борошно. Підійде не лише для випічки та десертів, але й для приготування соусів і підлив. Як правильно вибирати і зберігати борошно, можна почитати тут.

Олія. Найкориснішою вважають оливкову олію, проте список корисних олій тільки нею не обмежується. Спробуйте кунжутну, гірчичну, кукурудзяну, рисову олію. І не забувайте про домашню запашну соняшникову олію – вона ідеально підходить для приготування салатів.

Свіжа зелень стане відмінним доповненням майже до будь-якої страви. unsplash.com

У холодильнику

Натуральний йогурт. Йогурт без фруктових добавок вважається дуже корисним для організму. Його можна пити на сніданок, а також використовувати як заправку для салату, маринаду для м'яса або соус до риби.

В'ялені томати. Актуальні в будь-яку пору року. Можуть стати відмінним перекусом, ідеальною закускою до каші, макаронів або картоплі, а також начинкою для піци або добавкою до борщу.

Свіжі фрукти. Завжди тримайте щонайменше два види фруктів у своєму холодильнику: дієтологи не втомлюються повторювати, що здорова людина має щодня вживати 3-4 порції свіжих фруктів.

Свіжа зелень. Петрушка, кріп, базилік, щавель, шпинат, листя салату – все це стане прекрасною основою для салатів і відмінною добавкою для перших страв, бутербродів і запіканок.

Свіжі овочі. Бажано купувати лише сезонні овочі, тому тут тут список може змінюватися залежно від пори року.

Вершкове масло. Одна з найкращих добавок для каші, картоплі та макаронів. Крім того, на основі вершкового масла можна готувати різноманітні соуси та заправки.

Варене або печене м'ясо. Таке м'ясо можна використовувати замість ковбаси і шинки з магазину, готувати з ним бутерброди і піцу, подавати з кашею або макаронами, а також робити з нього начинку для пирогів.

Яйця. Не має значення, які саме – курячі або перепелині. Їжте яйця на сніданок як самостійну страву чи протягом дня як додаток до салатів або як перекус.

Сир. Сир можна використовувати як інгредієнт для салатів, додавати до макаронів, посипати ним піцу і запіканки та й просто подати як закуску до вина.

Із заморожених фруктів можна цілий рік готувати пироги, печиво, желе та мілкшейки. unsplash.com

У морозилці

Ягоди і фрукти. Заморожені ягоди і нарізані скибочками фрукти стануть прекрасною основою для коктейлів, добавкою для йогурту, морозива та кисломолочного сиру. За їхньою допомогою можна цілий рік готувати пироги, домашнє печиво, желе та мілкшейки.

Листкове тісто. Ідеальний інгредієнт для приготування пирогів нашвидкуруч.

М'ясо. Заморожуйте невеликими порційними шматочками – так м'ясо зручніше розморожувати і використовувати для бульйону, бестроганофа чи котлет.

Заморожені овочі. Такі овочі практично не поступаються свіжим продуктам своїми корисними елементами, та водночас доступні цілий рік. Заморожуйте самі або купуйте вже готові набори в супермаркеті: броколі, зелений горошок, кукурудзу, стручкову квасолю, моркву, гриби.

Бульйон. Готуйте дуже концентрований бульйон і заморожуйте в порційних пакетах. За необхідності розморожуйте та готуйте на його основі супи, пюре, додавайте бульйон у соуси, каші та рагу.

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