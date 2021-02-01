10 продуктов, которые вызывают пищевую зависимость

Научные исследования показывают, что центры мозга, которые отвечают за удовольствие и которые активизируются при приеме наркотических средств, точно также способны реагировать на определенные продукты. Чаще всего это еда с высоким содержанием сахара, жира или соли.

Поэтому неудивительно, что некоторые продукты вызывают зависимость, схожую с наркотической. Редакция FoodOboz рассказывает о продуктах, которые дают такой эффект. Советуем употреблять их в ограниченном количестве.

Пицца. Пицца занимает первое место в списке фуд-зависимостей. Специалисты называют это блюдо "идеальной комбинацией жира с углеводами", которая прекрасно активизирует в мозге центры, отвечающие за удовольствие и вознаграждения. Кроме того, тесто, как известно, покрыто сыром, который сам по себе очень быстро вызывает привыкание.

Сыр . Кстати, о сыре. Ученые уже давно заявили, что привыкание к сыру сравнимо с наркотической зависимостью. Все дело в казеине – белке, который активизирует те же части мозга, что и некоторые наркотики. При переваривании сыра в организме выделяются казоморфины – вещества, действие которых на организм можно сравнить с опиатами.

Бекон. Соль, жир и белок – главные компоненты в составе бекона, которые сводят с ума вкусовые рецепторы и центр удовольствия в мозгу. Достаточно четырех кусочков, чтобы получить половину дневной нормы потребления соли. Однако вряд ли кто-то останавливался на таком количестве.

Картофель фри вызывает аппетит, но при этом не дает чувства сытости. Источник: unsplash.com

Фаст-фуд . Бургеры и картошка фри тоже опасны с точки зрения привыкания. В бургерах содержится много жира, специй и простых углеводов, которые являются наркотиками для мозга. А в составе картошки фри содержится акриламид – химическое соединение, которое образуется при высокотемпературной обработке картофеля и в больших количествах может провоцировать рак. Кроме того, картофель фри вызывает аппетит, но при этом не дает чувства сытости, увеличивая риск переедания и ожирения.

Чипсы . Если верить специалистам, помимо соли многие производители добавляют в чипсы усилители вкуса и специи-триггеры – вещества, которые стимулируют в мозге центр удовольствия. Главная опасность здесь состоит в том, что съесть горсть чипсов совершенно невозможно, вы будете есть пока не съедите всю пачку. При этом необязательно, что вы будете испытывать реальное чувство голода. Ученые называют такое явление гедонистическая гиперфагия – так описывают поедание чего бы то ни было не для утоления голода, а для получения удовольствия.

Выпечка. Главный секрет любого кондитерского изделия кроется в огромном количестве жира и сахара, которые вызывают пищевую зависимость. Именно поэтому очень сложно ограничить себя одним куском торта, одной булочкой, одной конфетой или печеньем.

В 0,5 литрах газировки содержится примерно 16 кусочков сахара. Источник: unsplash.com

Сладкая газировка . В газированных напитках содержится очень много сахара, который, как известно, вызывает очень быстрое привыкание. В пол-литровой бутылке газировки содержится примерно 16 кусочков сахара. У тех, кто пьет много газировки, организм приспосабливается к употреблению такого количества сладкого и постоянно требует новую "дозу".

Шоколад. Главная особенность шоколада заключается в том, что он помогает организму вырабатывать серотонин – вещество, которое повышает настроение. Это в свою очередь связано с тем, что в шоколаде содержатся сахар, кофеин и теобромин – алкалоида "хорошего настроения". Проблема же кроется в том, что невозможно съесть лишь один кусочек шоколада для поднятия настроения, всегда хочется еще и еще.

Мороженое . В мороженом содержится огромное количество насыщенных жиров и сахара, которые не только отражаются на фигуре, но и вызывают нехилую зависимость. Здесь работает тот же принцип, что и в случае с шоколадом: мороженое вызывает чувства, схожие с эйфорией. Минус в том, что это чувство быстро притупляется и для хорошего настроения нам требуется все больше и больше сладкого.

Копчености. В копченых продуктах содержатся карбонаты, которые вызывают всплеск допамина и резкий выброс инсулина в кровь. А именно эти два вещества активизирующего центр удовольствия в мозге.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о причинах, из-за которых зимой нам постоянно хочется есть, а также давал советы, как с этим можно бороться.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!