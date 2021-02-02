25 продуктов, которые должны быть на каждой кухне

Скажите нам, какие продукты хранятся в холодильнике и шкафчиках на вашей кухне, и мы скажем, какой из вас повар.

А если без шуток, то на кухне любой хорошей хозяйки (или хозяина, мы против гендерных стереотипов, кухня – это не только место для женщины!) всегда найдется список must have продуктов, которые помогут как приправить обычные макароны, так и в буквальном смысле приготовить "кашу из топора".

Редакция FoodOboz составила свой список продуктов, которые, на наш взгляд, должны быть на любой кухне в любое время года – в шкафчиках, в холодильнике или морозильной камере.

Всегда держите на кухне минимум два вида фруктов. unsplash.com

В шкафу

Макароны из твердых сортов пшеницы. Итальянская паста может стать основой вторых блюд, дополнением к супу, а отдельные виды макарон можно фаршировать или готовить с их помощью запеканки (лазанью, например).

Соусы . Речь идет о горчице, а также о соевом и томатном соусах. В них содержится мало жиров и минимальное количество консервантов, что делает их полезной добавкой ко вторым блюдам и бутербродам. С их помощью можно мариновать мясо и рыбу, запекать птицу и мясные рулеты.

Овсянка . Идеально подходит для приготовления каш, печенья, котлет, киселя, гранолы и других блюд. Содержит много кальция, натрия и железа, витамина А и витаминов группы В. Хранится долго, стоит недорого, отлично усваивается организмом.

Консервы . Баночки зеленого горошка, кукурузы, нута и фасоли пригодятся для салатов и быстрых гарниров. А тушенка или рыбные консервы могут стать отличным к ним дополнением или основой для салатов.

Орехи. Их можно есть просто в качестве перекуса, а можно добавлять в выпечку, десерты, коктейли и салаты.

Крупы и бобовые. Доступны в цене, огромный ассортимент – такие продукты можно накупить впрок и готовить с ними огромное количество блюд.

Мед . Хороший мед можно хранить практически годами. А использовать его можно в качестве натурального заменителя сахара, подавая с блинами и оладьями, добавляя в чай, мясные и овощные блюда, а также готовить на его основе маринады.

Картофель . Для гарниров, супов, рагу, запеканок и овощных котлет – картофель незаменимый помощник на вашей кухне в любое время года.

Сухофрукты . Идеальный вариант десерта и легкого перекуса. Сухофрукты можно есть в чистом виде, можно добавлять в выпечку и салаты, а также готовить из них компоты.

Мука . Подойдет не только для выпечки и десертов, но и для приготовления соусов и подлив. Как правильно выбирать и хранить муку можно почитать здесь.

Растительное масло. Самым полезным считается оливковое масло, однако список полезных масел только им не ограничивается. Попробуйте кунжутное, горчичное, кукурузное, рисовое масло. И не забывайте о домашнем душистом подсолнечном масле – оно идеально подходит для приготовления салатов.

Свежая зелень станет отличным дополнением почти к любому блюду. unsplash.com

В холодильнике

Натуральный йогурт. Йогурт без фруктовых добавок считается очень полезным для организма. Его можно есть на завтрак, а также использовать в качестве заправки для салата, маринада для мяса или соуса к рыбе.

Вяленые томаты. Актуальны в любое время года. Могут стать отличным перекусом, идеальной закуской к каше, макаронам или картошке, а также начинкой для пиццы или добавкой к борщу.

Свежие фрукты. Всегда держите минимум два вида фруктов в своем холодильнике: диетологи не устают повторять, что ежедневно здоровый человек должен употреблять 3-4 порции свежих фруктов.

Свежая зелень. Петрушка, укроп, базилик, щавель, шпинат, листья салата – все это станет прекрасной основой для салатов и отличной добавкой для первых блюд, бутербродов и запеканок.

Свежие овощи. Желательно покупать только сезонные овощи, поэтому здесь список может меняться в зависимости от времени года.

Сливочное масло. Одна из лучших добавок для каши, картошки и макарон. Кроме того, на основе сливочного масла можно готовить разнообразные соусы и заправки.

Отварное или печеное мясо. Такое мясо можно использовать вместо колбасы и ветчины из магазина, готовить с ним бутерброды и пиццу, подавать с кашей или макаронами, а также делать из него начинку для пирогов.

Яйца . Не имеет значения, какие именно – куриные или перепелиные. Ешьте яйца на завтрак в качестве самостоятельного блюда или в течении дня как дополнение к салатам или в качестве перекуса.

Сыр. Сыр можно использовать в качестве ингредиента для салатов, добавлять к макаронам, посыпать им пиццу и запеканки и просто подать как закуску к вину.

Из замороженных фруктов можно круглый год готовить пироги, печенье, желе и милкшейки. unsplash.com

В морозилке

Ягоды и фрукты. Замороженные ягоды и нарезанные дольками фрукты станут прекрасной основой для коктейлей, добавкой для йогурта, мороженого и творога. С их помощью можно круглый год готовить пироги, домашнее печенье и пироги, желе и милкшейки.

Слоеное тесто. Идеальный ингредиент для приготовления пирогов на скорую руку.

Мясо. Замораживайте небольшими порционными кусочками – так мясо удобнее разморозить и использовать для бульона, бестроганофа или котлет.

Замороженные овощи. Овощи, подвергнутые шоковой заморозке, практически не уступают в питательной ценности свежим продуктам. Но в то же время доступны круглый год. Замораживайте сами или покупайте уже готовые наборы в супермаркете: брокколи, зеленый горошек, кукурузу, стручковую фасоль, морковь, грибы.

Бульон. Готовьте очень концентрированный бульон и замораживайте в порционных пакетах. При необходимости размораживайте и готовьте на его основе супы, пюре, добавляйте бульон в соусы, каши и рагу.

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