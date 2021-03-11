Що готувати на Масляну: млинцевий торт від Лізи Глінської

Кондитер і суддя проекту "МастерШеф" Ліза Глінська розповіла, що можна приготувати на Масляну.

На своєму YouTube-каналі вона поділилася рецептом млинцевого торта – Глінська готує його з ягодами і сирним кремом. Найцікавіше, що духовка для цієї страви зовсім не потрібна (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Готуємо млинці

яйця – 5 шт.

тепле молоко – 600 мл (2,4 склянки об'ємом 250 мл)

борошно – 220 г (1,4 склянки об'ємом 250 мл)

цукор – 60 г (2,5 ст. л.)

сіль – 1/3 ч. л.

олія – 40 мл (2 ст. л.)

Змішайте яйця з цукром, додайте 1/2 частину молока і борошно. Перебийте блендером до однорідності. Додайте молоко, що залишилося, і знову перемішайте. Додайте олію, перемішайте. Посмажте млинці.

Готуємо ягідну начинку

полуниця – 150 г (0,75 склянки об'ємом 250 мл, порізати кубиком)

вишня – 100 г (0,5 склянки об'ємом 250 мл, без кісточки)

смородина – 100 г (0,7 склянки об'ємом 250 мл)

цукор – 50 г (2 ст. л. з гіркою)

кукурудзяний крохмаль – 25 г (1 ст. л.)

вода – 50 мл (2,5 ст. л.)

Покладіть у каструлю полуницю, вишню, смородину, цукор. З'єднайте крохмаль з холодною водою, додайте до ягід, перемішайте. Поставте на середній вогонь, варіть пюре, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Кип'ятіть 1 хвилину. Накрийте готову начинку плівкою і дайте вистигнути.

Готуємо сирний крем

сметана жирністю 25-30% – 300 г (1,2 склянки об'ємом 250 мл)

кисломолочний сир – 250 г (1 склянка об'ємом 250 мл, жирність 5-9%)

вершки 30% – 250 мл (1 склянка об'ємом 250 мл)

цукрова пудра – 50 г (2 ст. л. з гіркою)

З'єднайте сир, сметану, вершки і цукрову пудру, перемішайте. Пробийте до однорідності. Збийте в комбайні до повітряної маси. Перекладіть 2/3 частини крему в кондитерський мішок.

Збираємо торт

Візьміть роз'ємну форму діаметром 22 см, без дна, викладіть на борту форми по її діаметру 8 млинців – внахлест один на інший. Візьміть млинець, змастіть його ягідною начинкою, зверху викладіть сирний крем і загорніть. Загорніть ще 3 таких млинця. Покладіть млинець на дно форми, викладіть на нього 1/3 частину сирного крему, що залишилася, підійміть крем по стінках.

Викладіть підготовлені загорнуті млинці. Змастіть млинці зверху кремом, заповнюючи порожнечі, зверху закрийте млинцем і знову змастіть кремом. Загорніть ще 4 млинця, викладіть їх у форму, змастіть кремом і закрийте млинцями, викладеними по бортах форми. Накрийте торт харчовою плівкою і приберіть у холодильник на 4-5 годин.

Зніміть форму з млинцевого торта. Задекоріруйте десерт: викладіть зверху на торт свіжі ягоди і посипте цукровою пудрою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати млинці з апельсиновим соусом, а також ділився рецептами солоних начинок для млинців.