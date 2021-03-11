Що готувати на Масляну: млинцевий торт від Лізи Глінської
Кондитер і суддя проекту "МастерШеф" Ліза Глінська розповіла, що можна приготувати на Масляну.
На своєму YouTube-каналі вона поділилася рецептом млинцевого торта – Глінська готує його з ягодами і сирним кремом. Найцікавіше, що духовка для цієї страви зовсім не потрібна (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Готуємо млинці
яйця – 5 шт.
тепле молоко – 600 мл (2,4 склянки об'ємом 250 мл)
борошно – 220 г (1,4 склянки об'ємом 250 мл)
цукор – 60 г (2,5 ст. л.)
сіль – 1/3 ч. л.
олія – 40 мл (2 ст. л.)
Змішайте яйця з цукром, додайте 1/2 частину молока і борошно. Перебийте блендером до однорідності. Додайте молоко, що залишилося, і знову перемішайте. Додайте олію, перемішайте. Посмажте млинці.
Готуємо ягідну начинку
полуниця – 150 г (0,75 склянки об'ємом 250 мл, порізати кубиком)
вишня – 100 г (0,5 склянки об'ємом 250 мл, без кісточки)
смородина – 100 г (0,7 склянки об'ємом 250 мл)
цукор – 50 г (2 ст. л. з гіркою)
кукурудзяний крохмаль – 25 г (1 ст. л.)
вода – 50 мл (2,5 ст. л.)
Покладіть у каструлю полуницю, вишню, смородину, цукор. З'єднайте крохмаль з холодною водою, додайте до ягід, перемішайте. Поставте на середній вогонь, варіть пюре, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Кип'ятіть 1 хвилину. Накрийте готову начинку плівкою і дайте вистигнути.
Готуємо сирний крем
сметана жирністю 25-30% – 300 г (1,2 склянки об'ємом 250 мл)
кисломолочний сир – 250 г (1 склянка об'ємом 250 мл, жирність 5-9%)
вершки 30% – 250 мл (1 склянка об'ємом 250 мл)
цукрова пудра – 50 г (2 ст. л. з гіркою)
З'єднайте сир, сметану, вершки і цукрову пудру, перемішайте. Пробийте до однорідності. Збийте в комбайні до повітряної маси. Перекладіть 2/3 частини крему в кондитерський мішок.
Збираємо торт
Візьміть роз'ємну форму діаметром 22 см, без дна, викладіть на борту форми по її діаметру 8 млинців – внахлест один на інший. Візьміть млинець, змастіть його ягідною начинкою, зверху викладіть сирний крем і загорніть. Загорніть ще 3 таких млинця. Покладіть млинець на дно форми, викладіть на нього 1/3 частину сирного крему, що залишилася, підійміть крем по стінках.
Викладіть підготовлені загорнуті млинці. Змастіть млинці зверху кремом, заповнюючи порожнечі, зверху закрийте млинцем і знову змастіть кремом. Загорніть ще 4 млинця, викладіть їх у форму, змастіть кремом і закрийте млинцями, викладеними по бортах форми. Накрийте торт харчовою плівкою і приберіть у холодильник на 4-5 годин.
Зніміть форму з млинцевого торта. Задекоріруйте десерт: викладіть зверху на торт свіжі ягоди і посипте цукровою пудрою.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати млинці з апельсиновим соусом, а також ділився рецептами солоних начинок для млинців.