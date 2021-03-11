Что готовить на Масленицу: блинный торт от Лизы Глинской

Кондитер и судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала, что можно приготовить на Масленицу.

На своем YouTube-канале она поделилась рецептом блинного торта – Глинская готовит его с ягодами и творожным кремом. Самое интересное, что духовка для этого блюда совершенно не потребуется (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Готовим блины

яйца – 5 шт.

теплое молоко – 600 мл (2,4 стакана объемом 250 мл)

мука – 220 г (1,4 стакана объемом 250 мл)

сахар – 60 г (2,5 ст. л.)

соль – 1/3 ч. л.

растительное масло – 40 мл (2 ст. л.)

Смешайте яйца с сахаром, добавьте 1/2 часть молока и муку. Перебейте блендером до однородности. Добавьте оставшееся молоко и снова перемешайте. Добавьте масло, перемешайте. Пожарьте блины.

Готовим ягодную начинку

клубника – 150 г (0,75 стакана объемом 250 мл, порезать кубиком)

вишня – 100 г (0,5 стакана объемом 250 мл, без косточки)

смородина – 100 г (0,7 стакана объемом 250 мл)

сахар – 50 г (2 ст. л. с горкой)

кукурузный крахмал – 25 г (1 ст. л.)

вода – 50 мл (2,5 ст. л.)

Сложите в сотейник клубнику, вишню, смородину, сахар. Соедините крахмал с холодной водой, добавьте к ягодам, перемешайте. Поставьте на средний огонь, варите пюре, постоянно помешивая, доведите до кипения. Кипятите 1 минуту. Накройте готовую начинку пленкой и дайте остыть.

Готовим творожный крем

сметана жирностью 25-30% – 300 г (1,2 стакана объемом 250 мл)

творог – 250 г (1 стакан объемом 250 мл, жирность 5-9%)

сливки 30% – 250 мл (1 стакан объемом 250 мл)

сахарная пудра – 50 г (2 ст. л. с горкой)

Соедините творог, сметану, сливки и сахарную пудру, перемешайте. Пробейте до однородности. Взбейте в комбайне до воздушной массы. Переложите 2/3 части крема в кондитерский мешок.

Собираем торт

Возьмите разъемную форму диаметром 22 см, без дна, выложите на борта формы по ее диаметру 8 блинов – внахлест один на другой. Возьмите блин, смажьте его ягодной начинкой, сверху выложите творожный крем и заверните. Заверните еще 3 таких блина. Положите блин на дно формы, выложите на него оставшуюся 1/3 часть творожного крема, поднимите крем по стенкам.

Выложите подготовленные завернутые блины. Смажьте блины сверху кремом, заполняя пустоты, сверху закройте блином и снова смажьте кремом. Заверните еще 4 блина, выложите их в форму, смажьте кремом и закройте блинами, выложенными по бортам формы. Накройте торт пищевой пленкой и уберите в холодильник на 4-5 часов.

Снимите форму с блинного торта. Задекорируйте десерт: выложите сверху на торт свежие ягоды и посыпьте сахарной пудрой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить блинчики с апельсиновым соусом, а также делился рецептами соленых начинок для блинов.