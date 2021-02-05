Сніданок за 10 хвилин: кесадилья з яйцем, шпинатом і квасолею

Маша Сердюк FoodOboz 06:00, 5.02.2021 Оновлено: 07:08, 5.02.2021

У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про страви, на приготування яких у вас піде не більш ніж десять хвилин. Сьогодні ми ділимося рецептом кесадильї.

Кесадилья – це страва мексиканської кухні, яку готують з пшеничного або кукурудзяного коржика з різними начинками. Традиційно в кесадильї як начинку кладуть лише сир. Однак ми пропонуємо більш ситний варіант з яєчнею-скремблом і консервованою квасолею.

  • круглий перський лаваш – 2 шт.

  • яйця – 2 шт.

  • молоко або вершки – 4 ст. л.

  • консервована квасоля – 3 ст. л.

  • свіжий шпинат – 1 жменя

  • сіль, перець – за смаком

  • твердий тертий сир – 2 ст. л.

  • олія – для смаження

У традиційному рецепті начинку для кесадильї роблять лише із сиру.
kelliesfoodtoglow.com

  1. Яйця збити з молоком або вершками з додаванням солі та перцю. Вилити в нагріту і змащену олією пательню, додати шпинат. Відразу почати мішати: яйця мають схопитися грудочками і перетворитися на кашку.

  2. На один лаваш викласти консервовану квасолю і готову яєчню-скрембл. Посипати тертим сиром. Накрити другим лавашем.

  3. Викласти на прогріту і змащену маслом сковороду. Обсмажити до золотавого кольору з обох боків. Готовий корж нарізати шматками-трикутниками.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно вибрати борошно для десерту, а також ділився з вами рецептами з гарбуза на сніданок, обід і вечерю.

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