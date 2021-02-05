Завтрак за 10 минут: кесадилья с яйцом, шпинатом и фасолью

В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz рассказывает о блюдах, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут. Сегодня мы делимся рецептом кесадильи.

Кесадилья – это блюдо мексиканской кухни, которое готовят из пшеничной или кукурузной лепешки с разными начинками. Традиционно в кесадилье в качестве начинки используется только сыр. Однако мы предлагаем более сытный вариант с яичницей-скремблом и консервированной фасолью.

круглый персидский лаваш – 2 шт.

яйца – 2 шт.

молоко или сливки – 4 ст. л.

консервированная фасоль – 3 ст. л.

свежий шпинат – 1 жменя

соль, перец – по вкусу

твердый тертый сыр – 2 ст. л.

растительно масло – для жарки

В традиционном рецепте начинку для кесадильи делают только из сыра. kelliesfoodtoglow.com

Яйца взбить с молоком или сливками с добавлением соли и перца. Вылить в нагретую и смазанную маслом сковороду, добавить шпинат. Сразу начать мешать: яйца должны схватиться комочками и превратиться в кашку. На один лаваш выложить консервированную фасоль и готовую яичницу-скрембл. Посыпать тертым сыром. Накрыть вторым лавашом. Выложить на прогретую и смазанную маслом сковороду. Обжарить до золотистого цвета с двух сторон. Готовую лепешку нарезать кусками-треугольниками.

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