Суп дня: пряний морквяний суп з імбиром і каррі

Готувати супи нескладно. Так, це може зайняти певний час, однак принцип приготування зазвичай дуже простий.

У нашій рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz ділиться рецептами перших страв, які без зусиль зможе приготувати навіть кулінар-чайник.

Сьогодні розповідаємо вам про пряний морквяний суп з імбиром та індійською приправою карі.

морква – 1 кг

ріпчаста цибуля – 1 шт.

свіжий імбир – невеликий шматочок

олія – 2 ст. л.

м'ясний або овочевий бульйон – 1 л

каррі – 0,5 ч. л.

сіль – на смак

При подачі можна прикрасити суп вершками, насінням або дрібно рубаною зеленню. unsplash.com

Овочі помити, почистити. Цибулю нарізати великими кільцями, моркву потерти на крупній тертушці, імбир – на дрібній. У каструлі нагріти олію, викласти цибулю і моркву. Додати імбир, трохи солі та приправу каррі. Смажити все разом, помішуючи, поки овочі не стануть м'якими. Влити бульйон, довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і залишити на на 15 хвилин. Готовий суп подрібнити блендером. При подачі можна прикрасити суп вершками, насінням або дрібно рубаною зеленню.

Рецепти м'ясних і овочевих бульйонів можна подивитися тут.

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