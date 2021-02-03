Суп дня: пряний морквяний суп з імбиром і каррі
Готувати супи нескладно. Так, це може зайняти певний час, однак принцип приготування зазвичай дуже простий.
У нашій рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz ділиться рецептами перших страв, які без зусиль зможе приготувати навіть кулінар-чайник.
Сьогодні розповідаємо вам про пряний морквяний суп з імбиром та індійською приправою карі.
морква – 1 кг
ріпчаста цибуля – 1 шт.
свіжий імбир – невеликий шматочок
олія – 2 ст. л.
м'ясний або овочевий бульйон – 1 л
каррі – 0,5 ч. л.
сіль – на смак
Овочі помити, почистити. Цибулю нарізати великими кільцями, моркву потерти на крупній тертушці, імбир – на дрібній.
У каструлі нагріти олію, викласти цибулю і моркву. Додати імбир, трохи солі та приправу каррі. Смажити все разом, помішуючи, поки овочі не стануть м'якими.
Влити бульйон, довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і залишити на на 15 хвилин. Готовий суп подрібнити блендером.
При подачі можна прикрасити суп вершками, насінням або дрібно рубаною зеленню.
Рецепти м'ясних і овочевих бульйонів можна подивитися тут.
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