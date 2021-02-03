Суп дня: пряний морквяний суп з імбиром і каррі

Маша Сердюк FoodOboz 12:02, 3.02.2021

Готувати супи нескладно. Так, це може зайняти певний час, однак принцип приготування зазвичай дуже простий.

У нашій рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz ділиться рецептами перших страв, які без зусиль зможе приготувати навіть кулінар-чайник.

Сьогодні розповідаємо вам про пряний морквяний суп з імбиром та індійською приправою карі.

  • морква – 1 кг

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • свіжий імбир – невеликий шматочок

  • олія – 2 ст. л.

  • м'ясний або овочевий бульйон – 1 л

  • каррі – 0,5 ч. л.

  • сіль – на смак

При подачі можна прикрасити суп вершками, насінням або дрібно рубаною зеленню.
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  1. Овочі помити, почистити. Цибулю нарізати великими кільцями, моркву потерти на крупній тертушці, імбир – на дрібній.

  2. У каструлі нагріти олію, викласти цибулю і моркву. Додати імбир, трохи солі та приправу каррі. Смажити все разом, помішуючи, поки овочі не стануть м'якими.

  3. Влити бульйон, довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і залишити на на 15 хвилин. Готовий суп подрібнити блендером.

  4. При подачі можна прикрасити суп вершками, насінням або дрібно рубаною зеленню.

Рецепти м'ясних і овочевих бульйонів можна подивитися тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зварити ідеальні спагетті та давав детальну інструкцію від відомого британського шефа Гордона Рамзі.

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