Суп дня: пряный морковный суп с имбирем и карри

Маша Сердюк FoodOboz 12:02, 3.02.2021

Готовить супы несложно. Да, это может занять какое-то время, но принцип приготовления, как правило, очень прост.

В нашей рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz делится рецептами первых блюд, которые без труда может приготовить даже кулинар-чайник.

Сегодня рассказываем вам о пряном морковном супе с имбирем и индийской приправой карри.

  • морковь – 1 кг

  • репчатый лук – 1 шт.

  • свежий имбирь – небольшой кусочек

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • мясной или овощной бульон – 1 л

  • карри – 0,5 ч. л.

  • соль – по вкусу

При подаче можно украсить суп сливками, семечками или мелко рубленной зеленью.
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  1. Овощи помыть, почистить. Лук нарезать крупными кольцами, морковь потереть на крупной терке, имбирь – на мелкой.

  2. В кастрюле нагреть масло, выложить лук и морковь. Добавить имбирь, немного соли и приправу карри. Жарить все вместе, помешивая, пока овощи не станут мягкими.

  3. Влить бульон, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и оставить на на 15 минут. Готовый суп измельчить блендером.

  4. При подаче можно украсить суп сливками, семечками или мелко рубленной зеленью.

Рецепты мясных и овощных бульонов можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сварить идеальные спагетти и давал подробную инструкцию от известного британского шефа Гордона Рамзи.

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