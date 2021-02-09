В Україні стартувало масштабне дослідження про вино

Авторка блогу "Сомельє в зелених штанях" Анна-Євгенія Янченко розпочала масштабне опитування українців. Дівчина хоче дізнатися в людей про їхні винні уподобання.

Опитування проводиться у рамках магістерської роботи, яку пише Янченко в Одеській національній академії харчових технологій. Мета Анни-Євгенії – зібрати 1000 відповідей.

"Мета моєї діяльності в цілому – змінити культуру споживання міцного алкоголю на вино, тим самим знизити кількість серцевого-судинних хвороб і підвищити середню тривалість життя в Україні. Знаю, що це звучить нереально, але насправді це можливо", – говорить Янченко.

Магістерську роботу блогерка пише за підтримки німецького інституту Hochschule Geisenheim University, який виділив грант на дослідження. Дівчина каже, гроші від німців вона витратить на набори хороших вин, які розіграють серед усіх, хто брав участь в опитуванні.

Пройти опитування можна за посиланням. Опитування є анонімним, всі питання сформульовані у форматі вибору варіантів, учасникам потрібно лише обрати відповідний варіант.

Розіграш винних наборів серед учасників опитування відбудеться 5 березня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні з 26 січня діють нові мінімальні ціни на вино і шампанське: якщо раніше пляшку не могли продавати дешевше, ніж за 89 грн, то за новими правилами ціна має становити не менше 109 грн. Також ми розповідали, як вибрати вино, якщо ви в ньому не розбираєтеся.

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