Как правильно готовить еду: 7 советов, которые пригодятся каждому

В приготовлении еды есть множества нюансов, игнорируя которые можно не то, что сделать невкусное блюдо, но и полностью его испортить.

Редакция FoodOboz дает несколько советов, которые точно пригодятся на кухне и улучшат вкус вашей еды.

Совет первый. Используйте специи вместо соли

Если еда кажется вам слишком пресной, не пытайтесь откорректировать вкус с помощью соли. Попробуйте сначала "поиграть" со специями: используйте сухие травы, пряности и приправы. Добавляйте в блюдо лимонный сок, чеснок и уксус, а также сельдерей, кинзу, орегано, тархун, базилик, петрушку, тмин, зиру, розмарин и горчицу. Также вкус могут "освежить" томаты – как свежие, так и вяленые.

Совет второй. Не перегревайте растительное масло

Да, растительное масло можно нагревать, однако некоторые из них – например, подсолнечное или кокосовое – начинают гореть при слишком высокой температуре. Если масло на сковороде начало дымиться, просто знайте, что оно не только теряет свои полезные свойства, но и выделять канцерогены, опасные для здоровья. Да и в результате этого ваше блюдо может отдавать неприятной горечью.

Совет третий. Не слишком долго готовьте овощи

Ученые Калифорнийского университета утверждают, что тепловая обработка разрушает водорастворимые витамины – С и В, а также группу нутриентов, известных как полифенолы. В зависимости от способа приготовления потери могут составить от 15 до 55%. Жирорастворимые витамины А, D, Е и К и антиоксидант каротин лучше переносят воздействие высоких температур – но только если речь идет о варке или приготовлении на пару. При жарке на сковороде от полезных веществ в овощах практически ничего не остается. Чтобы получить максимальную пользу от овощей, лучше всего съесть их в сыром виде.

Совет четвертый. Не чистить все фрукты и овощи

В кожуре некоторых овощей и фруктов сосредоточено основное количество полезных веществ. Например, картофельные шкурки на 50% состоят из пищевых волокон, которые подавляют голод и помогают пище продвигаться по пищеварительному тракту. В кожуре яблок содержится практически весь запас кверцетина – антиоксиданта, препятствующего развитию онкологических заболеваний. А пушистая шкурка киви – богатый источник витамина Е и флавонодидов.

Совет пятый. Не растапливать мед

Все мы знаем, что мед подвергается естественному процессу кристаллизации и приобретает консистенцию густой пасты. При этом полезные свойства он не теряет и в таком виде может храниться годами, оставаясь вкусным и ароматным. Однако многие люди растапливают его в кастрюле или в микроволновой печи, чтобы вернуть ему жидкую форму. Не делайте так. При нагреве свыше 40 градусов мед начинает быстро терять свои уникальные свойства и в итоге вы получаете просто калорийный сироп.

Совет шестой. Вымачивайте картофель

В 2015 году в докладе Агентства по безопасности продуктов ЕС были названы продукты, содержащие опасное канцерогенное вещество – акриламид. В их число попал и картофель. Науке известно, что его уровень резко вырастает при обжаривании или запекании крахмалсодержащих продуктов при высокой температуре. Кстати, длительное хранение готового блюда из картофеля также способствует росту уровня акриламида. Специалисты советуют вымачивать чищенные клубни картофеля в течение 2 часов перед тем, как начать готовить его.

Совет седьмой. Не используйте "сырую" соль

Все мы знаем, что соль вредна, что задерживает жидкость в организме, из-за чего появляется отечность. Чтобы уменьшить ее вред, специалисты советуют не использовать ее в "сыром" виде: растворяясь в процессе приготовления и подвергаясь воздействию высоких температур, минерал наносит меньше вреда почкам, сосудам и лимфатической системе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об ошибках, которые мы чаще всего допускаем при готовке и разогревании еды в микроволновой печи.

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