8 помилок, яких ми припускаємося, користуючись мікрохвильовкою

Більшість людей неправильно користуються мікрохвильовою піччю, через що їжа на смак виходить, м'яко кажучи, не дуже.

Для уникнення непорозумінь видання Insider опитало американських шеф-кухарів і склало список помилок, яких ми найчастіше припускаємося при готуванні та розігріванні їжі в мікрохвильовій печі.

Першу і найпоширенішу помилку ви робите, коли одночасно нагріваєте кілька видів їжі. В такому випадку підігрів відбувається нерівномірно: частина продуктів виявляється дуже гарячою водночас коли інша залишається холодною.

Другу помилку ми робимо, коли забуваємо мішати вміст тарілки або перегортати продукти в процесі нагрівання. У цьому випадку страва також нагрівається нерівномірно.

Третя помилка полягає в тому, що багато людей нагрівають рідину в скляному посуді. Не робіть так, бо це загрожує опіками. До того ж, шеф-кухарі стверджують, що воді для закипання необхідно стикатися з нерівною поверхнею, а гладке скло заважає цьому процесу.

Четвертою помилкою є використання в мікрохвильовій печі невідповідного для цього посуду. Наприклад, миски з пінополістиролу не призначені для мікрохвильовок: пінопласт при нагріванні виділяє шкідливі хімічні елементи, частинки яких потрапляють у нашу їжу.

П'яту помилку люди роблять, коли включають порожню мікрохвильову піч. Такі маніпуляції можуть не лише пошкодити мікрохвильовку, але і стати причиною пожежі.

Шосту помилку ви зробите, якщо готуватимете в мікрохвильовці гострі перці. При нагріванні чилі і халапеньйо виділяють шкідливий пар і дим, що йде від перцю, може обпалити очі. Крім того, в мікрохвильовій печі перець починає виділяти капсаїцин – речовину, яка може викликати роздратування при контакті з вологими тканинами очей, носа і горла. Щоб уникнути подібних ситуацій шефи рекомендують готувати гострий перець у духовці, а не в мікрохвильовці.

Сьома помилка полягає в тому, що деякі люди розморожують в мікрохвильовці заморожені фрукти і ягоди. Нічим хорошим це не закінчиться, більш того, це лише призведе "до величезного безладу всередині вашої мікрохвильової печі". Якщо ви не маєте часу чекати, поки фрукти і ягоди розтануть при кімнатній температурі, складіть необхідну кількість у поліетиленовий пакет і покладіть його в миску з гарячою водою.

Восьму помилку роблять люди, які хочуть зварити яйця в мікрохвильовці. Справа в тому, що мікрохвилі готують продукт зсередини, а це означає, що яйце може просто вибухнути. Навіть якщо цього не станеться, яйце матиме огидний смак, пише Insider. Якщо ви не маєте часу зварити яйце звичайним способом в каструлі на плиті, спробуйте зробити в шкаралупі невеликий отвір і занурити яйце в керамічну миску з гарячою водою. Потім поставте миску в мікрохвильову піч на потужність 50% і готуйте близько трьох-чотирьох хвилин.

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