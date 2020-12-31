Як варити овочі та яйця на олів'є: корисні поради

Що би там не казали про шкідливість майонезу і про те, що радянські салати мають піти у небуття, усе ж таки Новий рік без олів'є – не свято.

Редакція FoodOboz уже розповідала рецепти олів'є з морепродуктами, грибами та горіхами, цього разу ми хочемо поділитися з вами порадами про те, як правильно готувати інгредієнти для головного новорічного салату.

Як варити картоплю на олів'є

Картоплю для олів'є варто готувати лише в мундирах. Зазвичай картопля вариться 20-40 хвилин, час залежить від розміру бульб. Вибирайте картоплини одного сорту і однакового розміру, так усі овочі приготуються одночасно. Готовність картоплі можна перевірити, проткнувши одну зубочисткою. Так, саме зубочисткою: якщо проткнути виделкою або ножем, у глибокий поріз потрапить вода, і картопля може розвалитися. А це зі свого боку порушить структуру картоплі і завадить нарізати її ідеальними рівними кубиками.

Скільки варити моркву на олів'є

Морква, як і картопля, вариться до 40 хвилин, тому її можна варити в одній каструлі з картоплею. Як і картоплю, моркву необхідно вибирати однакового розміру. Чистити її перед варінням теж не треба. Головне – добре вимити її щіткою.

Важливий момент: варіть картоплю і моркву у великій каструлі, овочам потрібно багато місця. І стежте за тим, щоб усі інгредієнти в каструлі були повністю покриті водою. Інакше зваряться вони тільки знизу, а верхівка залишиться сирою.

Не варто варити яйця на олів'є в одній каструлі з картоплею та морквою. Джерело: onceuponachef.com

Скільки варити яйця для олів'є

Тут уе дуже просто: яйця для салату олів'є мають бути вкруту, а значить, варити їх потрібно 8, максимум 10 хвилин. Не радимо їх готувати довше: переварені яйця будуть мати синюшний відтінок жовтка і неприємну "гумову" консистенцію.

Багато господинь, до речі, варять яйця для олів'є в одній каструлі з картоплею та морквою. Ми не рекомендуємо так робити: під час варіння овочів вода темніє, а яйця зі свого боку від високої температури можуть тріснути, і білок потемнішає від брудної води. Тому редакція FoodOboz радить використовувати для приготування варених яєць окрему каструлю.

Скільки варити заморожений горошок для олів'є

Якщо ви готуєте олів'є не з консервованим, а із замороженим зеленим горошком, його перед додаванням у салат необхідно відварити. Для цього потрібно всипати горошок у каструлю з окропом і після того, як вода знову закипить, варити його ще 5 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав рецепти соусів, які можуть замінити майонез у новорічних салатах.

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