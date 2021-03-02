Як вибрати сосиски в магазині: 5 моментів, на які варто звернути увагу

Всі ми знаємо, що сосиски не є найкориснішою їжею, проте це не означає, що в магазинах не можна знайти якісний продукт.

Ми вам вже розповідали, як вибрати в магазині хорошу оливкову олію, як відрізнити справжнє вершкове масло від підробки і як перевірити в домашніх умовах якість молока. Сьогодні ми розповідаємо, як вибрати в магазині хороші сосиски і сардельки, а також як перевірити їхню якість у домашніх умовах.

Якщо колір надто темний, значить, в сосисках забагато консервантів 1ZOOM

ДСТУ

Отже, перше, на що варто звернути увагу, це значок ДСТУ – державний стандарт України, звід чітко регламентованих правил і норм, за якими виготовляється продукт. Сосиски і сардельки з відміткою ДСТУ означають, що продукт є якісним.

І ось чому.

Відповідно до ДСТУ 4436: 2005 сосиски і сардельки вищого сорту мають на 100% складатися з якісного м'яса (свинини або яловичини) та інших натуральних інгредієнтів: сала, жиру-сирцю, субпродуктів, сиру, вершків, молока, курячих яєць і олії. Інші добавки у виробах вищого сорту стандартом не дозволяються.

А от у сосиски і сардельки першого сорту дозволяється додавати інші види сировини. Але тільки в певній кількості. Мова йде про білковий стабілізатор із колагенової сировини і свинячої шкірки (до 10%), яловичу, свинячу, баранячу м'ясну масу, м'ясо птиці механічної обробки (до 10%), соєві та молочні препарати в гідратованому вигляді (до 10%), крупи (до 3%), крохмаль і пшеничне борошно (до 4%). При цьому масова частка основної сировини (всі інгредієнти зі списку вищого сорту) мають бути не менше 70%.

Колір

Якісний продукт також можна визначити за зовнішніми ознаками. В першу чергу зверніть увагу на колір. Яскраво-рожевий або червоний відтінок говорить про те, що в продукті забагато барвників. Якщо колір дуже темний, це означає, що в сосисках багато консервантів. Зупиніть свій вибір на блідуватій сосисці: саме такі продукти є найбільш натуральними.

Якщо сосиска занадто м'яка, сировину готували з білковими добавками. 1ZOOM

Текстура

Хороша сосиска має бути пружною і з щільною оболонкою. Бульйонні й жирові набряки, які явно проглядаються в структурі фаршу, кажуть про те, що або виробник переборщив із водою, або сосиски готували з дешевого м'яса з великою кількістю жил і жиру.

Якщо сосиска занадто м'яка, сировину готували з білковими добавками. Так, сарделька може бути пухкою всередині завдяки високому вмісту жиру, а на дотик значно м'якшою. Однак якщо після натискання вона не відновлює форму через кілька секунд, від покупки краще відмовитися.

Розріз

Попросіть продавця розрізати сосиску або сардельку. Якщо ви бачите м'ясну однорідну масу сірувато-рожевого кольору – це хороший знак. Куди гірше, якщо консистенція м'якоті буде пухкою.

Колір зрізу сардельки має бути рожевим або світло-рожевим, а м'ясна маса може бути трохи пористою. Шпикачки на зрізі відрізняються шматочками шпику білого або рожевого кольору розміром не більше 4 мм. Крупінчаста консистенція або великі порожнечі у фарші говорять про те, що сировина містить дуже багато води.

Як визначити якість удома

Якщо визначити якість сосисок або сардельок в магазині вам не вдалося, перевірку можна влаштувати в домашніх умовах. Якщо сосиски під час варіння розпухли і почали розвалюватися на очах – у складі міститься дуже багато крохмалю.

Підсмажена або приготована в мікрохвильовій печі сосиска зморщилася або здулася? Радимо не їсти цей продукт, у виробі присутня вода або – ще гірше – каррагінан. Це добавка, що здатна викликати алергію.

Ну, а якщо під час варіння вода забарвлюється, можете відразу викидати такі сосиски або сардельки: в них забагато барвників.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, ніж замінити ковбасу в бутербродах, а також ділився рецептами сендвічів, які можна взяти з собою на роботу.