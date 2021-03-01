7 сендвічів, які можна взяти з собою на роботу

Бутерброди – ідеальний перекус на роботі. Ситно, смачно, зручно брати з собою. Дієтологи, до речі, не проти бутербродів, головне, за їхніми словами брати хліб з цільнозернового борошна, а начинку робити не з магазинної ковбаси.

Редакція FoodOboz розповідає, які сендвічі можна взяти з собою на роботу – загорнути у фольгу або ж покласти в ланч-бокс.

Сендвіч зручно носити в ланч-боксі. Джерело: taste.com.au

Сендвіч з куркою і маринованими огірками. Запечена курка – найкращий інгредієнт для бутербродів. Утім, навіть якщо ви надумаєте посмажити курочку, в будь-якому випадку смажена куряча грудка буде набагато кориснішою для організму, ніж ковбаса з магазину. Ідеальним доповненням до курки стануть кисленькі мариновані огірочки.

Cендвіч з тунцем і свіжим помідором. Консервований тунець у власному соку розім'яти виделкою, змішати з домашнім майонезом і викласти на хліб. Зверху покласти нарізаний кружечками помідор і лист салату.

Сендвіч з авокадо і крем-сиром. Крем-сир "Філадельфія" можна легко приготувати вдома, головне набратися трохи терпіння. Якщо ви не хочете чекати майже добу, купіть крем-сир у магазині, намажте його на хліб і зверху викладіть тонкі скибочки стиглого авокадо. За бажанням можна додати мікрогрін.

Сендвіч з хамоном і хурмою. Хурму нарізати тонкими скибочками або кружечками, викласти на хліб. Зверху покласти тонкі слайси хамона. За бажанням хліб можна змастити крем-сиром. Більше про поєднання м'яса та хурми читайте тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно вибрати в магазині ковбасу, рибу, сир та інші продукти.

Сендвіч з грушею і блакитним сиром. Сир потримати в кімнатній температурі, щоб він став м'яким. Намазати на хліб як масло, зверху викласти тонкі скибочки груші і свіжу рукколу. За бажанням можна скропити бальзамічним кремом.

Сендвіч з моцарелою і в'яленими томатами. В'ялені томати нарізати тонкою соломкою, викласти на хліб. Зверху викласти листочки бебі-шпинату і моцарелу, порізану кружальцями.

Сендвіч з хумусом і солодкої морквою. Приготувати хумус – ми радимо готувати його власноруч, а не купувати в магазині. Намазати хумус на хліб, зверху викласти свіжу моркву, нарізану соломкою. За бажанням можна додати синю капусту – тонко нашатковану свіжу або мариновану.

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