Пять способов отличить настоящее сливочное масло от подделки

В последнее время в Украине участились случаи фальсификации молочной продукции: только за последние пару месяцев проверки обнаружили более 10 торговых марок, которые продают подделку вместо сливочного масла. По закону и всем стандартам качества масло должно состоять только из молочных жиров. Но ради экономии производители часто добавляют в него смесь растительных жиров.

Как же определить, хорошее ли масло перед вами? Самое интересное, что для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, необязательно нести его в лабораторию. Проверить продукт на фальсификат можно собственными силами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Согласно стандартам Госпотребслужбы качественное и безопасное для здоровья масло должно соответствовать следующим параметрам:

Цвет у хорошего сливочного масла – однородный по всей массе, не слишком желтый, но и не слишком белый.

Вкус и запах должны быть чистыми, без посторонних привкусов и запахов, характерные для сливочного масла, с привкусом пастеризованных сливок или без него.

Консистенция у настоящего сливочного масла – однородная, пластичная и плотная.

Поверхность на разрезе – слабо-блестящая и сухая на вид или с наличием одиночных мельчайших капель влаги.

Изготовлено настоящее масло должно быть обязательно по ГОСТ 4339: 2005. В противном случае это не масло, а спред.

Настоящее масло содержит только сливки и молоко. Других ингредиентов в нем быть не должно. Поэтому всегда читайте состав на упаковке.

Жирность настоящего сливочного масла не может быть меньше 82%.

Не покупайте деформированные брикеты масла – существует большая вероятность, что оно уже было разморожено.

Для производства 200 граммов сливочного масла необходимо около 4,5 литров молока. Поэтому можно легко посчитать себестоимость настоящего масла. Если же вы видите подозрительно низкую цену, убедитесь в безопасности этого продукта: проверьте маркировку и информацию о товаре.

Обращайте внимание не только на название торговой марки, но и на производителя. В Госпотребслужбе советуют покупать масло только у известных проверенных производителей.

Проверить, настоящее ли масло, в домашних условиях можно пятью способами:

Положить в морозилку. Настоящее масло должно полностью застыть, крошиться и не намазываться после максимального охлаждения

Масло из холодильника не должно быть покрыто влагой, а незавернутое масло покрывается сверху желтым слоем

Положить кусочек масла в теплую воду. Оно должно раствориться равномерно, без комков и осадка

Кусочек масла нужно положить на раскаленную сковороду. После того, как оно растает, должна образоваться пенка

Нагреть кусок масла в микроволновке. Для этого достаточно лишь 30 секунд. Натуральный продукт будет однородным, без каких-либо вкраплений

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Ровенской области проверили 28 образцов сливочного масла, шесть из них оказалось фальсификатом. Продукцию сняли с продажи и вернули производителю.

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