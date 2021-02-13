Как проверить качество молока в домашних условиях. Видео

В последнее время в Украине участились случаи фальсификации молочной продукции: только за последние пару месяцев проверки обнаружили более десяти торговых марок, которые продают подделку вместо сливочного масла.

То же самое касается и молока: на полках в магазинах часто попадается фальсификат. Как же определить, хорошее ли молоко вы купили? Для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, необязательно нести его в лабораторию. Проверить качество продукта можно собственными силами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Свежесть молока

Самый простой способ проверить свежесть молока – понюхать его. Резкий кисловатый запах означает, что молоко несвежее. Также обратите внимание на консистенцию и однородность жидкости: неравномерное сгущение или белые вкрапления, похожие на хлопья, говорит о том, что молоко прокисло.

Если запах и консистенция вас не смущают, но хочется дополнительно проверить молоко на свежесть, предлагаем вам несколько способов, которые подойдут как для коровьего, так и козьего молока.

Метод с содой. Налить полстакана молока. Всыпать пол чайной ложки соды и посмотреть на реакцию: если появилась пена, молоко несвежее.

Метод с кипячением. Налить немного молока в кастрюлю. Поставить на огонь и довести до кипения. Если жидкость свернулась, молоко прокисло.

Метод с каплей. Этот метод хорош для домашнего молока, так как оно отличается высоким процентом жирности. В молоко опустить зубочистку, затем капнуть жидкость на ноготь. Если капля не расползлась, продукт свежий, если растеклась, то таком молоке есть вода, и оно не свежее.

Натуральность и качество

Натуральность и качество молока можно определить по цвету. Если жидкость желтоватого оттенка, то это натуральное молоко. Если же цвет чисто-белый или – еще хуже – с синеватым оттенком, это говорит о наличии добавок. Для улучшения цвета и плотности производители добавляют в молоко муку, крахмал, известь и мел. А также пичкают молоко антибиотиками и разводят водой. Рассказываем, как можно определить все эти моменты в домашних условиях.

Наличие крахмала проверить можно с помощью йода: просто добавить пару капель в стакан с молоком. Если жидкость стала синеватого цвета, это означает, что в молоке есть крахмал. Если пошли желтоватые круги – молоко натуральное.

Наличие воды можно проверить, налив в стакан налить теплую воду. После этого медленно влить молоко. Если струйка сразу же смешивается с водой, то молоко разбавленное. Если собирается сгустком вверху стакана, то продукт натуральный.

Наличие антибиотиков (которые добавляют, чтобы молоко дольше хранилось) можно проверить, просто оставив напиток в емкости с неплотно закрытой крышкой в теплом месте. Через сутки натуральное молоко начнет сквашиваться и по консистенции будет напоминать желе. Молоко с добавками останется точно таким же: это связано с тем, что антибиотики замедляют рост молочнокислых бактерий, которые содержатся в натуральном продукте.

Наличие соды или салициловой кислоты (которые тоже продлевают срок хранения молока) можно узнать с помощью лакмусовой бумаги. Опустите бумажку в молоко: если в молоке есть сода, то лакмус станет синего цвета, если кислота – красного.

Наличие любых примесей можно также проверить с помощью уксуса. Нужно капнуть кислотой в стакан с молоком: если на поверхности появились пузырьки – в молоке содержатся примеси.

Жирность продукта

Чтобы проверить жирность продукта, можно использовать вышеуказанный способ на наличие воды в молоке: если продукт разбавленный, его жирность существенно уменьшается.

Однако есть еще один способ проверить жирность молока. Возьмите два стакана, в один налейте молоко и перелейте его из одного в другой. Натуральное жирное молоко не оставляет разводов и следов, в то время как разбавленное молоко размазывается по стенкам стакана. Похожая реакция будет и с молоком, в которое добавили пальмовое масло: оно тоже оставляет разводы на посуде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно без лабораторных исследований отличить настоящее сливочное масло от подделки.

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