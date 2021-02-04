Сніданок за 10 хвилин: вівсянка з авокадо та яйцем-пашот

Маша Сердюк FoodOboz 06:30, 4.02.2021

Якщо ви не їсте вранці, пояснюючи це відсутністю вільного часу, маємо для вас чудові новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися рано-вранці.

У нашій рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про страви, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми ділимося рецептом солоної вівсянки. Пропонуємо приготувати її з пармезаном і подавати з яйцем-пашот і авокадо.

Можна також зварити звичайне яйце вкруту.
purpleavocado.de

  • вівсяні пластівці – 200 г

  • вершкове масло – 1 ст. л.

  • вода – 400 мл

  • вершки – 50 мл

  • тертий пармезан – 1 ст. л.

  • стигле авокадо – половинка

  • яйце – 1 шт.

  • сіль, перець – на смак

  1. У невеликій каструлі розтопити вершкове масло. Всипати вівсяні пластівці, перемішати і залити водою. Довести до кипіння, накрити кришкою і варити, відповідно до інструкції на упаковці.

  2. За пару хвилин до закінчення влити вершки, перемішати.

  3. Додати пармезан, сіль і перець, ще раз перемішати і подавати з нарізаними скибками авокадо і яйцем-пашот. Докладну інструкцію приготування яєць методом пашот можна подивитися тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно вибрати борошно для десерту, а також ділився з вами рецептами з гарбуза на сніданок, обід і вечерю.

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