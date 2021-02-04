Завтрак за 10 минут: овсянка с авокадо и яйцом-пашот

Если вы не едите по утрам, объясняя это отсутствием свободного времени, у нас есть для вас отличные новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря.

В нашей рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz рассказывает о блюдах, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы делимся рецептом соленой овсянки. Предлагаем приготовить ее с пармезаном и подавать с яйцом-пашот и авокадо.

Можно также сварить обычное яйцо вкрутую. purpleavocado.de

овсяные хлопья – 200 г

сливочное масло – 1 ст. л.

вода – 400 мл

сливки – 50 мл

тертый пармезан – 1 ст. л.

спелое авокадо – половинка

яйцо – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

В небольшой кастрюле растопить сливочное масло. Всыпать овсяные хлопья, перемешать и залить водой. Довести до кипения, накрыть крышкой и варить, согласно инструкции на упаковке. За пару минут до окончания влить сливки, перемешать. Добавить пармезан, соль и перец, еще раз перемешать и подавать с нарезанными дольками авокадо и яйцом-пашот. Подробную инструкцию приготовления яиц методом пашот можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно выбрать муку для десерта, а также делился с вами рецептами из тыквы на завтрак, обед и ужин.