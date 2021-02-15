Как пожарить утиное филе: инструкция от Владимира Ярославского

Шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить сочную утиную грудку. На своей страничке в Instagram он выложил подробный рецепт, а также дал несколько профессиональных советов.

По словам Владимира Ярославского, для того, чтобы приготовить хрустящую снаружи и сочную внутри куриную грудку, необходимо купить "свежайшее филе и желательно там, где вы знаете, что производство и условия идеальные" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

утиное филе – 1 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

сливочное масло – 1 ст. л.

сухое вино – 3 ст. л.

яблоко – 1 шт.

Острым ножом сделать разрезы на коже филе: надрезайте только кожу, не дорезая до мяса. Это делается для того, чтобы лишний жир равномерно вытопился в процессе приготовления, кожица стала хрустящей, а мякоть равномерно прогрелась. На холодную сухую сковороду (холодная и сухая – ключевой момент) выложить филе кожей вниз и поставить на средний (или даже чуть ниже среднего) огонь. Сковорода может быть любая, даже обычная стальная. Довести до румяной зажаренной корочки – этот процесс занимает 6-7 минут. На образовавшемся жире обжарить до румяности со второй стороны. По времени это занимает 1.5-2 минуты. Готовое филе отложить в теплое место на 10 минут: за это время температура от краев проходит во внутрь и соки равномерно распределяются по мясу. Если разрезать филе сразу, весь сок вытечет на тарелку и мясо получится сухим. Пока мясо отдыхает, почистить яблоко, удалить сердцевину, разрезать на дольки и обжарить их до румяного цвета на жире, который остался от утки. Яблоки выложить на тарелку, на сковороду вернуть утиное филе и обжарить его еще раз: здесь просто нужно сделать свежую горячую корочку, поэтому время обжарки всего 30-40 секунд. Соль и перец можно добавлять на этом этапе. Также Владимир Ярославский советует добавлять для аромата свежий розмарин, тимьян и раздавленную дольку чеснока. Ложкой убрать со сковороды лишний жир (если его много), влить вино, выпарить, добавить кусочек сливочного масла и жарить, помешивая, на медленном огне до консистенции соуса.

На этапе добавления вина можно добавить немного любимых ягод: свежие или замороженные (предварительно разморозить). Также не забывайте пробовать соус на вкус и при необходимости добавьте соль, черный перец и немного сахара, если ягоды сильно кислые.

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