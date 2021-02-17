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Мясо и хурма: 5 рецептов, которые вы еще не пробовали

1.4т
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Мясо и фрукты – классическое сочетание в кулинарии. И если утка с яблоками или курица с лимонами – это более или менее стандартное сочетание, то мясо с хурмой, пожалуй, это что-то новенькое.

Но новенькое вовсе не обозначает невкусное. К тому же, когда еще пробовать этот микс, если не сейчас? Хурма – зимний овощ, мяса особенно сильно хочется именно в холодное время года, поэтому почему бы не поэкспериментировать?

Редакция FoodOboz рассказывает о сочетаниях самого зимнего овоща с разными видами мяса.

Хамон и хурма – отличная закуска под вино.
Хамон и хурма – отличная закуска под вино. Источник: saltandwind.com

Хурма + хамон

  • хамон

  • хурма

  • бальзамический крем

Хурму нарезать дольками, завернуть в слайсы хамона. При подаче немного полить бальзамическим кремом.

По такому же принципу можно приготовить брускетты с хамоном и хурмой. Подсушенный хлеб смазать крем-сыром, выложить дольки хурмы и слайсы хамона, полить бальзамиком.

Если потушить курицу с хурмой, можно получить сразу мясо и гарнир.
Если потушить курицу с хурмой, можно получить сразу мясо и гарнир. Источник: abbeyskitchen.com

Хурма + курица

  • куриное филе – 3 шт.

  • хурма – 5 шт.

  • репчатый лук – 1 шт.

  • вода или бульон – 1 стакан

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

  1. Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Натереть соль и перцем, обжарить в растительное масле до золотистого цвета.

  2. Лук почистить, мелко нарезать, обжарить в кастрюле с толстым дном в небольшом количестве растительного масла.

  3. Когда лук станет прозрачным, добавить к нему куриные грудки и порезанную кубиками хурму. Залить водой или бульоном, довести до кипения. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить минут двадцать.

Фаршированная хурма – зимний аналог фаршированных перцев.
Фаршированная хурма – зимний аналог фаршированных перцев. Источник: nuggetmarket.com

Хурма + говядина

  • говяжий фарш – 350 г

  • репчатый лук – 1 шт.

  • томатная паста – 1 ст. л.

  • гречка или рис – 50 г

  • хурма – 8 шт.

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

  1. Рис или гречку отварить до полуготовности. С хурмы срезать шляпки и сделать в плодах углубления.

  2. Лук почистить, мелко нарезать, обжарить на растительном масле. Когда лук станет мягким, добавить на сковороду фарш. Посолить, поперчить и жарить, пока из мяса не уйдет краснота. Добавить отваренный рис или гречку, томатную пасту и протушить все вместе на среднем огне минут 5-7.

  3. Полученной смесью начинить хурму, выложить на устеленный пергаментом противень и поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 20-30 минут. При желании сверху можно посыпать тертым сыром.

Острая сальса из хурмы станет отличным дополнениям к утиному филе.
Острая сальса из хурмы станет отличным дополнениям к утиному филе. Источник: feastingathome.com

Хурма + утка

  • утиное филе – 1-2 шт.

  • хурма – 2 шт.

  • синий лук – 1 шт.

  • перец чили – по вкусу

  • кинза или петрушка – 4 веточки

  • соль – по вкусу

  • лимон – половинка

  • растительное масло – 2 ст. л.

  1. Утиное филе жарим по рецепту Владимира Ярославского. Пошаговую инструкцию можно посмотреть здесь.

  2. Хурму и лук нарезать мелкими кубиками, кинзу или петрушку порубить ножом. Добавить по вкусу соль и перец чили – можно порезать как свежий стручок, так и добавить сухие хлопья или порошок.

  3. Выдавить сок из половинки лимона, сбрызнуть маслом. Хорошо перемешать и подавать к утиному филе.

Сытный салат с индейкой и хурмой может стать полноценным блюдом.
Сытный салат с индейкой и хурмой может стать полноценным блюдом. Источник: nibblesandfeasts.com

Хурма + индейка

  • хурма – 1 шт.

  • вареная или печеная индейка – 150 г

  • руккола – 2 жмени

  • зерна граната – 1 ст. л.

  • грецкие орехи – 2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • винный уксус или лимонный сок

  1. Хурму помыть, вытереть насухо, нарезать дольками. Отварную или запеченную индейку нарезать кубиками.

  2. Выложить все в глубокую миску, добавить рукколу, грецкие орехи и зерна граната.

  3. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом. Перемешать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно самостоятельно приготовить крем-сыр "Филадельфия", а также делился с вами рецептам выпечки со сладкими и солеными начинками.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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рецепт
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