Бургер в лаваше: простое и вкусное решение. Рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Бургер в лаваше: простое и вкусное решение. Рецепт

Лаваш – это универсальное изделие из муки, в которое можно завернуть любую начинку. Есть несколько видов лавашей, один из которых – мексиканское тако. Именно из него мы и предлагаем сегодня приготовить вкусное блюдо.

Фудблогер Ольга Рябенко предложила приготовить бургер в лаваше. В Instagram она рассказала, какие продукты лучше подойдут для этого.

Бургер в лаваше: простое и вкусное решение. Рецепт

Ингредиенты

  • Тако
  • Фарш
  • Сыр плавленый
  • Соус для бургеров
  • Салат
  • Помидор
  • Лук
  • Авокадо

Способ приготовления

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1. В фарш добавляем соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешиваем и формируем шарики.

Бургер в лаваше: простое и вкусное решение. Рецепт

2. Шарик фарша выкладываем на лист тако и хорошо прижимаем. Отправляем на разогретую сковороду фаршем вниз.

Бургер в лаваше: простое и вкусное решение. Рецепт

3. Когда фарш будет готов, переворачиваем тако и выкладываем сыр на фарш. Накрываем крышкой.

4. Когда сыр расплавится, складываем так пополам.

Бургер в лаваше: простое и вкусное решение. Рецепт

5. Поливаем начинку соусом для бургеров и выкладываем остальные овощи.

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