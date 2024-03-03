Лаваш – это универсальное изделие из муки, в которое можно завернуть любую начинку. Есть несколько видов лавашей, один из которых – мексиканское тако. Именно из него мы и предлагаем сегодня приготовить вкусное блюдо.

Фудблогер Ольга Рябенко предложила приготовить бургер в лаваше. В Instagram она рассказала, какие продукты лучше подойдут для этого.

Ингредиенты

Тако

Фарш

Сыр плавленый

Соус для бургеров

Салат

Помидор

Лук

Авокадо

Способ приготовления

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1. В фарш добавляем соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешиваем и формируем шарики.

2. Шарик фарша выкладываем на лист тако и хорошо прижимаем. Отправляем на разогретую сковороду фаршем вниз.

3. Когда фарш будет готов, переворачиваем тако и выкладываем сыр на фарш. Накрываем крышкой.

4. Когда сыр расплавится, складываем так пополам.

5. Поливаем начинку соусом для бургеров и выкладываем остальные овощи.

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