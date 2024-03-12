Бутерброды со шпротами – самая простая закуска, которую можно готовить с чесноком, солеными огурцами. Для более пикантного вкуса добавьте зелень, например, петрушку.

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и намазкой из плавленных сырков.

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Ингредиенты:

2 плавленые сырки

3 яйца

3 средних соленых огурца

зелень

гренки

шпроты

микрогрин для украшения

Способ приготовления:

1. Намазка: взбейте блендером сырки, яйца, огурцы и зелень до однородности. Переложить смесь в кондитерский мешочек и выложить на гренки.

2. Сверху выложите шпроты и микрогрин.

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