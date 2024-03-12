Бутерброды со шпротами по-новому: что добавить в закуску для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Бутерброды со шпротами по-новому: что добавить в закуску для яркого вкуса

Бутерброды со шпротами – самая простая закуска, которую можно готовить с чесноком, солеными огурцами. Для более пикантного вкуса добавьте зелень, например, петрушку. 

Вкусные бутерброды со шпротами

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и намазкой из плавленных сырков. 

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты: 

  • 2 плавленые сырки
  • 3 яйца
  • 3 средних соленых огурца
  • зелень
  • гренки
  • шпроты
  • микрогрин для украшения

Способ приготовления: 

1. Намазка: взбейте блендером сырки, яйца, огурцы и зелень до однородности. Переложить смесь в кондитерский мешочек и выложить на гренки.

Намазка для гренок

2. Сверху выложите шпроты и микрогрин.

Готовые бутерброды

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