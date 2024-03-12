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Бутерброды со шпротами по-новому: что добавить в закуску для яркого вкуса
Бутерброды со шпротами – самая простая закуска, которую можно готовить с чесноком, солеными огурцами. Для более пикантного вкуса добавьте зелень, например, петрушку.
Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и намазкой из плавленных сырков.
Ингредиенты:
- 2 плавленые сырки
- 3 яйца
- 3 средних соленых огурца
- зелень
- гренки
- шпроты
- микрогрин для украшения
Способ приготовления:
1. Намазка: взбейте блендером сырки, яйца, огурцы и зелень до однородности. Переложить смесь в кондитерский мешочек и выложить на гренки.
2. Сверху выложите шпроты и микрогрин.
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