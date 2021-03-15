Что приготовить из черствого хлеба: рецепты и лайфхаки

Все мы знаем, что хлеб – всему голова. Нам с детства вбивали мысль, что хлеб нужно уважать и выбрасывать его ни в коем случае нельзя.

В то же время исследования показывают, что каждый житель земли за свою жизнь выбрасывает в среднем около 30 килограммов хлебобулочных изделий. А все потому, что нам никто не рассказывает, что можно сделать с подсохшим хлебом.

Редакция FoodOboz считает этот факт вопиюще несправедливым, поэтому рассказывает, что можно приготовить из черствых хлебных попок, засохших багетов и обветренных кусочков тостового хлеба.

Рецепты для тех, кто никогда не выбрасывает хлеб. unsplash.com

Сухарики. Самый простой способ использования черствого хлеба. Готовьте сухарики на свой вкус – обычные, соленые и чесночные, ешьте их в качестве перекуса, подавайте как закуску к пиву и добавляйте в супы и салаты.

Панировочные сухари. Еще один простой способ разумной утилизации черствого хлеба. Просто измельчите подсохший хлеб в блендере и по желанию добавьте в них соль и пряности.

Французские гренки. Популярный завтрак, который можно приготовить всего лишь за пять минут: подсохший хлеб нужно обмакнуть в смесь из взбитых с молоком яиц и поджарить на сливочном масле.

Панцанелла. Тосканский овощной салат, популярный в Италии в летнее время года. Блюдо состоит из кусочков размоченного в воде с уксусом, а потом отжатого черствого хлеба, томатов, красного лука, оливкового масла, соли, перца и базилика.

Домашний квас. Из засохших хлебных корок получается прекрасный прохладительный напиток, подробный рецепт приготовления можно посмотреть здесь.

Оладьи. Нарезанный кубиками белый хлеб размочить в молоке, смешать с яйцами, мукой и тертыми яблоками, а затем пожарить на смазанной маслом сковороде до золотистого цвета.

Шарлотка. Пирог из черствой булки готовится по такому же принципу, как и обычная шарлотка, только с добавлением размоченных в молоке ломтиков хлеба. По этой схеме, в принципе, можно готовить любые пироги и запеканки с хлебом, куда можно добавлять фрукты, ягоды и овощи.

Суп. Да, мы сейчас не шутим, из черствого хлеба можно готовить даже суп. Более, это блюдо присутствует в национальной датской, шведской, эстонской, финской кухнях. Сухари замачивают в горячей кипяченой воде с добавлением сахара или меда. Когда основа будет готова, ее подогревают и добавляют сваренные в жидком сахарном сиропе дольки фруктов и слегка подслащенные сахарной пудрой взбитые сливки. А вот в итальянской кухне есть суп Паппа аль помодоро, у которого, в отличие от североевропейских блюд, основные ингредиенты овощные – томаты в сочетании с чесноком и базиликом.

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