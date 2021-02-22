Рецепты на Масленицу: блинчики с апельсиновым соусом

Сладкие блинчики – отличное блюдо, которое можно приготовить как на Масленицу, так и на завтрак в любое время года.

Мы с вами уже делились рецептом соленой карамели, которую можно подавать к блинам в качестве соуса, сегодня хотим рассказать, как приготовить апельсиновый соус – популярную добавку к французским блинчикам креп сюзетт.

Для начала нужно приготовить тесто. Тесто для блинов можете приготовить на свое усмотрение:

Кроме того, мы рассказывали вам, как приготовить французские крепы по рецепту Джейми Оливера, а также делились рецептами веганских блинов и "королевских блинчиков" от Елизаветы II.

Итак, с тестом определились, пришло время начинки.

Сладкие блинчики – отличное блюдо для завтрака. Источник: bonappetit.com bonappetit.com

Готовим апельсиновый соус. Его можно использовать и как начинку (смазать им блинчики и свернуть треугольником или роллом), и как обычный соус, макая в него тонкое тесто.

апельсины – 2 шт.

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

сливочное масло – 40 г

Сахар высыпать в кастрюлю. С одного апельсина снять цедру (без белой части), добавить к сахару. Из апельсинов выжать сок, добавить к сахару с цедрой. Перемешать до растворения сахара. Яйца слегка взбить вилкой (просто смешать белок и желток, без образования пены) и добавить к смеси. Оставить минут на 20, чтобы цедра отдала свой аромат. Процедить, добавить сливочное масло и варить на среднем огне до загустения. Важный момент: смесь нельзя кипять, иначе она свернется. Готовый соус остудить и подавать к блинчикам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что британские ученые сравнили самые популярные рецепты блинов из интернета и с помощью программы искусственного интеллекта Monolith вывели самый лучший способприготовления.

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