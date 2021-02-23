Соленые начинки для блинов: 9 идей на любой вкус

С чем готовить блины? Стандартный вопрос накануне Масленицы. Наш ответ: с чем угодно!

Блины хороши тем, что в них можно заворачивать и мясо, и рыбу, и фрукты, и овощи, а также подавать пустыми, но с вареньем, медом, сиропом или каким-нибудь соусом. Мы уже рассказывали, как приготовить соленую карамель и апельсиновый соус для блинчиков. Сегодня мы подготовили для вас список соленых начинок.

Для начала нужно приготовить тесто. Тесто для блинов можете выбрать на свое усмотрение:

Вариант для завтрака: блины с мягким яйцом и копченой рыбой. Источник: delicious.com.au delicious.com.au

Если с тестом вы определились, приступаем к начинке. Здесь, как говорится, полный полет фантазии: начиная от банальных жареных яиц с кусочком красной рыбы и заканчивая сложносочиненными соусами. Предлагаем вам на выбор десять девять вариантов соленых начинок.

Курица с грибами. Отличный вариант сытной начинки – блины с миксом курицы и грибов станут полноценным завтраком, обедом или ужином. Предлагаем вам приготовить курицу с грибами и паприкой или курицу с грибами в сливочном соусе.

Грибной жульен. Отличный вариант начинки для всех любителей грибов. Даем универсальный рецепт жульена, в котором можно использовать любые виды грибов.

Паштет. Паштет – еще одна прекрасная начинка для блинов. Вы можете готовить паштет из любой печени – куриной, индюшиной, говяжьей или свиной. Тем, кто не ест мясо, предлагаем приготовить грибной паштет, а также паштет из фасоли, чечевицы или селедки.

Селедка с маринованным луком. Если не хотите заморачиваться с паштетом, приготовьте блины с обычной соленой сельдью, а к ней приготовьте маринованный лук.

Семга и крем-сыр. Еще один вариант начинки с рыбой – семга, которую мы предлагаем собственноручно засолить (рецепт здесь). А к ней приготовьте домашний крем-сыр "Филадельфия", рецептом которого мы уже делились ранее.

Соус болоньезе. Болоньезе – это в первую очередь название мясного соуса, и только уже потом – название пасты. Посколько и паста, и блины – это тесто, то почему бы не подать мясной фарш не с макаронами, а с тонким тестом? Рецепт соуса болоньезе можно посмотреть здесь. Если же вы не хотите заморачиваться, просто обжарьте фарш с мелко рубленным луком.

Творожный мусс с зеленью. Максимальной простой рецепт начинки для блинов. Пачку творога перебить в блендере с щепоткой соли и перца и любимой зеленью – укропом, петрушкой, кинзой или мятой. При желании можно выдавить пару зубчиков чеснока.

Сыр и ветчина. Еще одна простая начинка: ветчину мелко нарезать и смешать с тертым на крупной терке сыром. Полученную массу завернуть в блинчики и прогреть их на сковороде, чтобы сыр расплавился.

Тушеная капуста. А эта начинка подойдет и мясоедам, и вегетарианцам с веганами, ведь капусту можно тушить как с мясом, так и с грибами. Рецепты тушеной капусты на любой вкус можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что британские ученые сравнили самые популярные рецепты блинов из интернета и с помощью программы искусственного интеллекта Monolith вывели самый лучший способ приготовления.

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