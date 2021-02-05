Cуп дня: итальянский суп с фасолью и острыми колбасками

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz делится рецептами первых блюд, которые без труда может приготовить даже кулинар-чайник.

Сегодня рассказываем, как приготовить фасолевый суп с острыми копчеными колбасками – отличное блюдо для холодного зимнего дня. Важный момент: в ингредиентах мы указываем, что для супа понадобится бульон (это один из тех продуктов, которые мы рекомендуем всегда держать в холодильнике или морозилке).

Если готового бульона у вас нет, вы можете использовать воду, однако мы советуем вам все же заморочиться и приготовить мясной или овощной бульон – так суп получится более насыщенным по вкусу. Рецепты бульонов можно посмотреть по ссылке.

Фасоль можно взять консервированную. Источник: thebetteredblondie.com

белая фасоль (сухая) – 200 г

репчатый лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сельдерей – 2 стебля

свежий шпинат – 1 пучок

растительное масло – 3 ст. л.

острые копченые колбаски – 3-4 шт.

бульон – 3 л

паприка молотая – щепотка

соль, перец – по вкусу

Фасоль промыть, залить на ночь холодной водой. Затем слить воду, залить свежей водой. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить на слабом огне до мягкости. Во второй кастрюле обжарить тонко нашинкованный лук. Когда станет мягким, добавить нарезанную морковь и стебель сельдерея. Жарить, помешивая, все вместе, пару минут, потом залить бульоном. Довести до кипения и варить 5 минут. Добавить порезанные колбаски и варить еще 5-7 минут. Добавить шпинат и отваренную фасоль. Посолить, поперчить, помешать и варить все вместе еще минуть десять на среднем огне.

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