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Cуп дня: итальянский суп с фасолью и острыми колбасками

1.6т
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В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz делится рецептами первых блюд, которые без труда может приготовить даже кулинар-чайник.

Сегодня рассказываем, как приготовить фасолевый суп с острыми копчеными колбасками – отличное блюдо для холодного зимнего дня. Важный момент: в ингредиентах мы указываем, что для супа понадобится бульон (это один из тех продуктов, которые мы рекомендуем всегда держать в холодильнике или морозилке).

Если готового бульона у вас нет, вы можете использовать воду, однако мы советуем вам все же заморочиться и приготовить мясной или овощной бульон – так суп получится более насыщенным по вкусу. Рецепты бульонов можно посмотреть по ссылке.

Фасоль можно взять консервированную.
Фасоль можно взять консервированную. Источник: thebetteredblondie.com

  • белая фасоль (сухая) – 200 г

  • репчатый лук – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • сельдерей – 2 стебля

  • свежий шпинат – 1 пучок

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • острые копченые колбаски – 3-4 шт.

  • бульон – 3 л

  • паприка молотая – щепотка

  • соль, перец – по вкусу

  1. Фасоль промыть, залить на ночь холодной водой. Затем слить воду, залить свежей водой. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить на слабом огне до мягкости.

  2. Во второй кастрюле обжарить тонко нашинкованный лук. Когда станет мягким, добавить нарезанную морковь и стебель сельдерея. Жарить, помешивая, все вместе, пару минут, потом залить бульоном.

  3. Довести до кипения и варить 5 минут. Добавить порезанные колбаски и варить еще 5-7 минут.

  4. Добавить шпинат и отваренную фасоль. Посолить, поперчить, помешать и варить все вместе еще минуть десять на среднем огне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о продуктах, которые должны быть на каждой кухне в любое время года – в шкафчиках, в холодильнике или морозильной камере.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
рецепт Суп дня
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