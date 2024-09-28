Запеченная красная рыба со шпинатом в слоеном тесте – это блюдо, которое станет отличным дополнением к праздничному столу. Можно выбрать форель или лосось – по вашему вкусу. А чтобы сверху на тесте была золотистая корочка, не забудьте смазать его яйцом.

Видео дня

Идея приготовления рыбы со шпинатом в слоеном тесте опубликована на странице фудблогера Дианы с ником диана куликовская в Instgaram. Начинка получается очень сочной.

Ингредиенты:

форель или лосось – 300 г

сливочный сыр

шпинат – пачка

чеснок – 1 зубчик

лук – 1 шт.

слоеное тесто – 0,5 кг.

желток – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Слоеное дрожжевое тесто разрезать на 2 части.

2. Раскатайте по длине и ширине так, чтобы ваша рыба туда поместилась.

3. На растительном масле поджарить лук, чеснок и добавить шпинат.

4. Как только шпинат уменьшится в объеме – выключить.

5. Когда остынет, добавляем творог, перец и соль по вкусу.

6. Выложить рыбу на тесто, сверху шпинатно-творожную подушку, затем накрыть еще одним листом.

7. Сделать плавники, хвост и глаз из остатков теста.

8. Смазать желтком.

9. Поместить в духовку при температуре 180-190 градусов на 40-45 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: