Да красную рыбу вы еще не запекали: со шпинатом в слоеном тесте
Запеченная красная рыба со шпинатом в слоеном тесте – это блюдо, которое станет отличным дополнением к праздничному столу. Можно выбрать форель или лосось – по вашему вкусу. А чтобы сверху на тесте была золотистая корочка, не забудьте смазать его яйцом.
Идея приготовления рыбы со шпинатом в слоеном тесте опубликована на странице фудблогера Дианы с ником диана куликовская в Instgaram. Начинка получается очень сочной.
Ингредиенты:
- форель или лосось – 300 г
- сливочный сыр
- шпинат – пачка
- чеснок – 1 зубчик
- лук – 1 шт.
- слоеное тесто – 0,5 кг.
- желток – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Слоеное дрожжевое тесто разрезать на 2 части.
2. Раскатайте по длине и ширине так, чтобы ваша рыба туда поместилась.
3. На растительном масле поджарить лук, чеснок и добавить шпинат.
4. Как только шпинат уменьшится в объеме – выключить.
5. Когда остынет, добавляем творог, перец и соль по вкусу.
6. Выложить рыбу на тесто, сверху шпинатно-творожную подушку, затем накрыть еще одним листом.
7. Сделать плавники, хвост и глаз из остатков теста.
8. Смазать желтком.
9. Поместить в духовку при температуре 180-190 градусов на 40-45 минут.
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