Еда из кино: любимые ребрышки Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик"

Мы продолжаем рассказывать о культовых блюдах из популярных фильмов и сериалов. Мы уже делились рецептом говядины беф бургиньон из фильма "Джули и Джулия", а также рассказывали, как приготовить чизкейк, сэндвич и лазанью из сериала "Друзья" и пиццу "Маргарита" из фильма "Есть. Молиться. Любить".

Сегодня редакция FoodOboz рассказывает, как приготовить любимые ребрышки Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик". Если вы смотрели этот сериал, вы наверняка помните, что на эти ребрышки Фрэнк постоянно ходил в одну и ту же забегаловку. Ребрышки там по секретному рецепту готовил Фредди – старинный знакомый Андервуда.

Ребрышки от Фредди можно назвать настоящим guilty pleasure Фрэнка Андервуда. Кэвин Спейси в роли Андервуда так вкусно каждый раз их ел в кадре, что мог бы претендовать на звание лучшего фуд-блогера, если бы вместо политических интриг вел какой-нибудь блог о еде.

Поскольку рецепт своих фирменных ребрышек Фредди держал в секрете, наша редакция дает вам свое видение этого блюда.

свиные ребра – 1 кг

кетчуп – 4 ст. л.

соус табаско – 1 ч. л.

соевый соус – 6 ст. л.

сушеный чеснок – 1 ч. л.

черный молотый перец – 1 ч. л.

Ребрышки помыть, зачистить от лишнего жира. Разрезать на одинаковые куски, чтобы в каждом была одна косточка. В миске смешать кетчуп, табаско, чеснок, перец и соевый соус. Кетчуп можно купить в супермаркете, а можно приготовить самостоятельно. Рецепты домашнего кетчупа можно посмотреть здесь. В полученную смесь опустить ребрышки и хорошо перемешать, чтобы соус хорошо "укутал" ребрышки со всех сторон. Поставить в холодильник мариноваться на 2-3 часа. Выложить в пакет из фольги для запекания. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и запекать 30 минут. Достать, разрезать пакет и вернуть в духовку минут на 10-15, чтобы ребрышки подрумянились.

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