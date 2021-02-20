Еда из кино: рецепт говядины беф бургиньон из фильма "Джули и Джулия"

Беф бургиньон (она же говядина по-бургундски) – из тех блюд, которые из "еды бедняков" перекочевало в блюда высокой кухни. Поговаривают, что тушить говядину в винном соусе придумали в те времена, когда мясо было очень жестким и просто обжарить его было недостаточно.

Внимание к этому блюду привлек фильм "Джули и Джулия", где девушка по имени Джули начинает вести блог, где пишет о том, как она готовит блюда из кулинарной книги Джулии Чайлд "Осваивая искусство французской кухни". Беф бургиньон как раз является ключевым блюдом в этой книге.

Самое интересно, что единственного и общепризнанного рецепта говядины по-бургундски не существует – все повара готовят блюдо на свое усмотрение. За долгие годы рецепт претерпел существенные изменения, но три главных момента в нем по-прежнему остаются неизменными: правильная обжарка говядины, густая консистенция винного соуса и время готовки около трех часов.

Редакция FoodOboz делится усредненной версией этого блюда.

нежирная говядина – 1,5 кг

говяжий бульон – 500 мл

бекон – 180 г

морковь – 2 шт.

лук шалот – 10 шт.

красное сухое вино – 750 мл

томатная паста – 2 ст. л.

мука – 2 ст. л.

петрушка – 2-3 веточки

чеснок – 2 зубчика

тимьян – 2-3 веточки

лавровый лист – 1 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

сливочное масло – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Бекон нарезать кусочками. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное и сливочное масло, выложить туда бекон. Вытопить жир из бекона, выложить его на тарелку. Говядину помыть и высушить бумажным полотенцем. Нарезать кусочками размером со спичечный коробок. Разогреть масло с жиром и обжарить мясо, пока не подрумянится со всех сторон. Достать из кастрюли. Морковь помыть, почистить, нарезать кружочками или толстой соломкой, лук почистить и порезать полукольцами. Обжарить все в кипящем масле с жиром до мягкости, после чего выложить в отдельную тарелку. Вернуть мясо и бекон в кастрюлю, добавить соль и перец, перемешать. Присыпать мукой и перемешать. Залить красным вином, затем долить говяжий бульон так, чтобы мясо было чуть-чуть покрыто жидкостью. Добавить томатную пасту, раздавленный ножом чеснок, пару веточек тимьяна, веточки петрушки, лавровый лист, обжаренную морковь, лук и бекон. Довести содержимое кастрюли до кипения, накрыть крышкой и тушить на самом медленном огне около трех часов.

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