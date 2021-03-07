Еда из кино: 3 рецепта из сериала "Друзья"

Еда в сериале "Друзья" занимает очень важное место. Помните, как Джои настолько любил поесть, что никогда ни с кем не делился едой? Или как Росс в одной из серий чуть не сошел с ума, когда кто-то выкинул его сендвич? Или как Рейчел и Чендлер ели с пола чизкейк?

Мало того, что почти в каждой серии друзья что-то едят, так еще и некоторые эпизоды полностью построены вокруг какого-нибудь блюда. Редакция FoodOboz рассказывает, как приготовить ту или иную еду из разных серий.

Лазанья

Лазанью можно назвать центральным блюдом первого сезона сериала, поскольку вокруг нее строилось несколько эпизодов. Так, во второй серии первого сезона Моника готовит лазанью для ужина с родителями и просит Рейчел помочь ей с приготовлением. И Рейчел случайно роняет в лазанью свое обручальное кольцо.

А вот в двенадцатой серии Моника готовит целую дюжину лазаний по заказу своей тети Сильвии. Однако слишком поздно узнает, что тете не нужны обычные лазаньи с начинкой из говяжьего фарша: она не ест мяса и хотела, чтобы ей приготовили вегетарианский вариант этого блюда. Монике приходится придумывать, куда деть столько еды.

Мы предлагаем вам несколько рецептов лазаньи на выбор:

Чизкейк

В 11 серии 7 сезона Рейчел и Чендлер случайно съедают чизкейк, который им доставляют по ошибке. Пирог оказывается настолько вкусным, что они не гнушаются есть его прямо с пола. Судя по всему, ребята ели чизкейк Нью-Йорк, именно его мы предлагаем вам приготовить.

Для теста:

мука – 250 г

cахарная пудра – 200 г

сливочное масло – 150 г

яичные желтки – 40 г

цедра лимона – 1/2 лимона

соль – щепотка

Для начинки:

сливочный сыр – 250 г

сметана – 50 г

сливки 33% – 50 мл

сахар – 100 г

яйца – 2 шт.

ванильный экстракт – 0,5 ч. л.

В чашу блендера потереть цедру лимона. Всыпать к ней сахарную пудру, добавить желтки и щепотку соли. Перемешать, добавить размягченное сливочное масло, все хорошо взбить. Во взбитую массу постепенно всыпать просеянную муку и замесить гладкое однородное тесто. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник минимум на час. Приготовить начинку для чизкейка. В отдельную тарелку выложить сливочный сыр, к нему добавить сметану и жирные сливки, сахар и пол чайной ложки ванильного экстракта. Вымешать с помощью кухонного венчика. По одному добавлять яйца, хорошо перемешивая смесь после каждого из них. Форму для выпечки диаметром 18 см застелить пергаментной бумагой. Тесто достать из холодильника, раскатать и вырезать круг чуть больше формы. Выложить тесто на дно формы, сформировать бортики. Сверху выложить пергамент, на который высыпать горох, рис или гречку – это нужно, чтобы тесто не увеличивалось в процессе запекания. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать около 15 минут. Достать форму из духовки, убрать пергамент с "утяжелителем" и вернуть тесто в духовку еще на 5-7 минут. Выложить начинку в форму с тестом. Форму с чизкейком поставить в большую емкость, устойчивую к высокой температуре. Влить в эту емкость теплую воду. Выпекать десерт в разогретой до 150 градусов духовке в течение 1 час 20 минут. Достать чизкейк из духовки, охладить при комнатной температуре около часа. А после поставить в холодильник на ночь.

Сэндвич с индейкой

В 9 серии 5 сезона Росс испытывает серьезные проблемы с самоконтролем. Более того, он срывается на коллег, когда кто-то на работе крадет его сэндвич.

"Мне 30 лет, я уже дважды разведен. Вдобавок меня недавно выкинули из квартиры! Этот сэндвич был единственным, что у меня осталось в жизни! Кто-то съел единственное, что у меня осталось в жизни!", – кричал Росс друзьям, стоя посреди их любимой кофейни Central Perk.

А на работе он объясняет, что это божественный сендвич, который готовит его сестра: с остатками индейки после Дня Благодарения, и с дополнительным кусочком хлеба, пропитанного подливкой от индейки. Этот кусочек Росс называет "увлажнитель".

Понадобится:

филе печеной индейки

подлива из-под индейки

тостовый хлеб

листья салата

любимый соус

свежие или маринованные овощи

Для одного такого сэндвича понадобится 3 кусочка хлеба. Два из них подсушить в тостере или на сковороде без масла. Третий – обмакнуть со всех сторон в подливе, которая осталась от запеченной индейки (рецепт можно посмотреть здесь и здесь).

После этого собираем сэндвич. Подсушенный хлеб смазать любимым соусом (это может быть томатный соус или домашний майонез, соус карри, ягодный или сметанно-чесночный соус). На нижний хлеб выложить кусочки печеной индейки, сверху лист салата. Накрыть пропитанным подливкой кусочком-увлажнителем, сверху выложить еще один лист салата и какие-нибудь овощи: свежие или маринованные огурчики, свежие томаты, болгарский перец, красный лук. При желании можно также добавить поджаренный бекон. Накрыть третьим кусочком хлеба.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить говядину беф бургиньон из фильма "Джули и Джулия", а также делился рецептом пиццы "Маргарита" из фильма "Есть. Молиться. Любить".

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