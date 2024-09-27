Хрустящие куриные крылышки: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Хрустящие куриные крылышки: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Куриные крылышки – блюдо, которое можно есть в запеченном и жаренном виде. Для того, чтобы они были хрустящими, их нужно хорошо запанировать.

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Как вкусно приготовить крылышки

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих крылышек, которые очень быстро готовятся на сковороде.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 500 г куриных крылышек
  • 50 мл соевого соуса
  • 50 мл соуса терияки
  • перец, соль по вкусу
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. сухого чеснока
  • 2 ст. л. крахмала
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

1. Нарежьте крылышки и сложите в глубокую миску, добавьте соусы, специи, перемешайте.

Крылышки со специями и соусом

2. Всыпьте крахмал и вбейте яйцо, снова хорошо перемешайте.

Приготовление блюда

3. Обжарьте на разогретой сковороде на небольшом количестве масла до золотистой корочки.

Сколько жарить крылышки

Подавайте в горячем виде!

Готовое блюдо

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