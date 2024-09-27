Куриные крылышки – блюдо, которое можно есть в запеченном и жаренном виде. Для того, чтобы они были хрустящими, их нужно хорошо запанировать.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих крылышек, которые очень быстро готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

500 г куриных крылышек

50 мл соевого соуса

50 мл соуса терияки

перец, соль по вкусу

1 ч. л. паприки

1 ч. л. сухого чеснока

2 ст. л. крахмала

1 яйцо

Способ приготовления:⠀

1. Нарежьте крылышки и сложите в глубокую миску, добавьте соусы, специи, перемешайте.

2. Всыпьте крахмал и вбейте яйцо, снова хорошо перемешайте.

3. Обжарьте на разогретой сковороде на небольшом количестве масла до золотистой корочки.

Подавайте в горячем виде!

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