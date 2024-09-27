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Хрустящие куриные крылышки: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Куриные крылышки – блюдо, которое можно есть в запеченном и жаренном виде. Для того, чтобы они были хрустящими, их нужно хорошо запанировать.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих крылышек, которые очень быстро готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- 500 г куриных крылышек
- 50 мл соевого соуса
- 50 мл соуса терияки
- перец, соль по вкусу
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. сухого чеснока
- 2 ст. л. крахмала
- 1 яйцо
Способ приготовления:⠀
1. Нарежьте крылышки и сложите в глубокую миску, добавьте соусы, специи, перемешайте.
2. Всыпьте крахмал и вбейте яйцо, снова хорошо перемешайте.
3. Обжарьте на разогретой сковороде на небольшом количестве масла до золотистой корочки.
Подавайте в горячем виде!
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