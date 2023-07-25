Посреди всех вариантов консервирования огурцов метод с лимоном один из самых интересных. Овощи остаются хрустящими и отлично сохраняются всю зиму. К тому же, такая технология не требует добавления уксуса.

Идея приготовления консервированных огурцов с лимоном на зиму опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Лимон нужно просто нарезать кусочками.

Ингредиенты на литровую банку:

2 зубка чеснока

4 шт душистого перца

Видео дня

2 шт лаврового листа

2 см корня хрена(можны листья)

1 зонтик укропа

2 листика смородины

1-2 кружочка лимона

0.5 ч.л. горчицы в зернах

маленький кусок перца чили (по желанию) для остроты

Ингредиенты для маринада:

0.5 л. воды

75 г сахара

25 г соли

0.5 ч.л. без горки лимонной кислоты или концентрата

Способ приготовления:

1. Выкладываем на дно банки все ингредиенты по списку.

2. Выкладываем огурцы, лучше брать маленькие.

3. Для маринада смешиваем ингредиенты и доводим до кипения.

4. Заливаем маринадом, стерилизуем 10 минут и закрываем крышками.

5. Пустые банки предварительно также стерилизовать в духовке при температуре 180 градусов на 10 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: