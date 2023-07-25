Хрустящие огурцы на зиму с лимоном: уксус добавлять не нужно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
429
Хрустящие огурцы на зиму с лимоном: уксус добавлять не нужно

Посреди всех вариантов консервирования огурцов метод с лимоном один из самых интересных. Овощи остаются хрустящими и отлично сохраняются всю зиму. К тому же, такая технология не требует добавления уксуса.

Идея приготовления консервированных огурцов с лимоном на зиму опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Лимон нужно просто нарезать кусочками.

Хрустящие огурцы на зиму с лимоном: уксус добавлять не нужно

Ингредиенты на литровую банку:

  • 2 зубка чеснока
  • 4 шт душистого перца
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  • 2 шт лаврового листа
  • 2 см корня хрена(можны листья)
  • 1 зонтик укропа
  • 2 листика смородины
  • 1-2 кружочка лимона
  • 0.5 ч.л. горчицы в зернах
  • маленький кусок перца чили (по желанию) для остроты

Ингредиенты для маринада:

Хрустящие огурцы на зиму с лимоном: уксус добавлять не нужно
  • 0.5 л. воды
  • 75 г сахара
  • 25 г соли
  • 0.5 ч.л. без горки лимонной кислоты или концентрата

Способ приготовления:

Хрустящие огурцы на зиму с лимоном: уксус добавлять не нужно

1. Выкладываем на дно банки все ингредиенты по списку.

2. Выкладываем огурцы, лучше брать маленькие.

Хрустящие огурцы на зиму с лимоном: уксус добавлять не нужно

3. Для маринада смешиваем ингредиенты и доводим до кипения.

Хрустящие огурцы на зиму с лимоном: уксус добавлять не нужно

4. Заливаем маринадом, стерилизуем 10 минут и закрываем крышками.

5. Пустые банки предварительно также стерилизовать в духовке при температуре 180 градусов на 10 минут.

Хрустящие огурцы на зиму с лимоном: уксус добавлять не нужно

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