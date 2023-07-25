Хрустящие огурцы на зиму с лимоном: уксус добавлять не нужно
Посреди всех вариантов консервирования огурцов метод с лимоном один из самых интересных. Овощи остаются хрустящими и отлично сохраняются всю зиму. К тому же, такая технология не требует добавления уксуса.
Идея приготовления консервированных огурцов с лимоном на зиму опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Лимон нужно просто нарезать кусочками.
Ингредиенты на литровую банку:
- 2 зубка чеснока
- 4 шт душистого перца
- 2 шт лаврового листа
- 2 см корня хрена(можны листья)
- 1 зонтик укропа
- 2 листика смородины
- 1-2 кружочка лимона
- 0.5 ч.л. горчицы в зернах
- маленький кусок перца чили (по желанию) для остроты
Ингредиенты для маринада:
- 0.5 л. воды
- 75 г сахара
- 25 г соли
- 0.5 ч.л. без горки лимонной кислоты или концентрата
Способ приготовления:
1. Выкладываем на дно банки все ингредиенты по списку.
2. Выкладываем огурцы, лучше брать маленькие.
3. Для маринада смешиваем ингредиенты и доводим до кипения.
4. Заливаем маринадом, стерилизуем 10 минут и закрываем крышками.
5. Пустые банки предварительно также стерилизовать в духовке при температуре 180 градусов на 10 минут.
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