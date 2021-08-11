Как правильно варить киноа: 6 советов

Киноа – экзотическая крупа, которая очень полезна для организма, так как в ней много витаминов, важных микроэлементов, а также она является диетическим продуктом. Ее можно добавлять в салаты, есть в виде каши, к тому же она очень просто готовится, но нужно обязательно знать некоторые нюансы, чтобы она после варки сохранила все полезные свойства.

Редакция FoodOboz делится несколькими советами по правильному приготовлению киноа разными удачными способами.

1. Сколько воды взять для варки

Всегда жидкости должно быть в два раза больше, чем крупы. Если вы берете один стакан киноа, возьмите два стакана воды.

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2. Как правильно варить киноа

Для варки обязательно берите большую кастрюлю, так как киноа увеличится в три раза. Если хотите рассыпчатую кашу, обязательно перемешайте ее вилкой и оставьте под крышкой на 5 минут.

3. Как варить киноа в кастрюле на плите

Промойте крупу, выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, посолите и перемешайте. На среднем огне доведите до кипения, после – варите еще 15 минут на слабом огне, пока вода полностью не впитается.

4. Как варить киноа в мультиварке

Этот метод проще простого – достаточно всего лишь выложить крупу в чашу мультиварки и залить горячей водой, добавить соль и перемешать, варите 20 минут.

5. Как варить киноа в микроволновке

Помойте крупу, выложите ее в подходящую посуду, залейте холодной водой, добавьте соль, перемешайте и обязательно накройте тарелкой и на 6 минут поставьте в микроволновку.

6. Как варить киноа в духовке

Помойте киноа и выложите в жаропрочную емкость. Добавьте обязательно только холодную воду, соль, перемешайте и накройте фольгой или просто крышкой. Отправьте в духовку ранее разогретую до 190 C на 25 минут.

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