Паста с морепродуктами для ужина: 2 варианта

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Паста с морепродуктами для ужина

Если вы хотите приготовить вкусное блюдо на ужин, к тому же – быстро, лучшим вариантом станет – паста с морепродуктами. Во-первых – готовится она очень быстро, во-вторых – после ужина у вас не будет ощущения тяжести.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта пасты с морепродуктами, которая точно станет одним из ваших любимых блюд.

1. Паста с морепродуктами в сливочном соусе

Вкусная паста с морепродуктами

Ингредиенты:

  • Вода – 2 л

  • Спагетти – 200 г

  • Креветки – 130 г

  • Мидии – 130 г

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  • Сливки – 120 мл

  • Оливковое масло – 2-3 ст. л.

  • Сливочное масло – 10 г

  • Чеснок – 1-2 зуб.

  • Твердый сыр – 100 г

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите спагетте до полуготовности.

  2. Креветки и мидии отправьте на сковороду вместе с чесноком, оливковым маслом, солью, перемешайте и залейте сливками, доведите до кипения.

  3. Готовые спагетти переложите в сковороду, перемешайте и присыпьте твердым сыром.

2. Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе

Паста с морепродуктами

Ингредиенты:

  • Спагетти – 250 г

  • Креветки – 200 г

  • Сливки – 150 мл

  • Сливочное масло – 20 г

  • Репчатый лук – 50 г

  • Чеснок – 2 зуб.

  • Петрушка – 20 г

  • Сыр пармезан – 50 г

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Растопите сливочное масло на сковороде, порежьте мелко лук и чеснок, обжарьте до золотистости.

  2. Добавьте очищенные креветки, перемешайте, жарьте около 2-3 минут.

  3. Хорошо посолите, поперчите, еще раз перемешайте, добавьте сливки и доведите до кипения.

  4. Отварите спагетти и добавьте в сковороду, перемешайте.

Перед подачей присыпьте блюдо тертым пармезаном и зеленью.

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