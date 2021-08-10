Паста с морепродуктами для ужина: 2 варианта
Если вы хотите приготовить вкусное блюдо на ужин, к тому же – быстро, лучшим вариантом станет – паста с морепродуктами. Во-первых – готовится она очень быстро, во-вторых – после ужина у вас не будет ощущения тяжести.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта пасты с морепродуктами, которая точно станет одним из ваших любимых блюд.
1. Паста с морепродуктами в сливочном соусе
Ингредиенты:
Вода – 2 л
Спагетти – 200 г
Креветки – 130 г
Мидии – 130 г
Сливки – 120 мл
Оливковое масло – 2-3 ст. л.
Сливочное масло – 10 г
Чеснок – 1-2 зуб.
Твердый сыр – 100 г
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите спагетте до полуготовности.
Креветки и мидии отправьте на сковороду вместе с чесноком, оливковым маслом, солью, перемешайте и залейте сливками, доведите до кипения.
Готовые спагетти переложите в сковороду, перемешайте и присыпьте твердым сыром.
2. Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе
Ингредиенты:
Спагетти – 250 г
Креветки – 200 г
Сливки – 150 мл
Сливочное масло – 20 г
Репчатый лук – 50 г
Чеснок – 2 зуб.
Петрушка – 20 г
Сыр пармезан – 50 г
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Растопите сливочное масло на сковороде, порежьте мелко лук и чеснок, обжарьте до золотистости.
Добавьте очищенные креветки, перемешайте, жарьте около 2-3 минут.
Хорошо посолите, поперчите, еще раз перемешайте, добавьте сливки и доведите до кипения.
Отварите спагетти и добавьте в сковороду, перемешайте.
Перед подачей присыпьте блюдо тертым пармезаном и зеленью.
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