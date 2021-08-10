Паста с морепродуктами для ужина: 2 варианта

Если вы хотите приготовить вкусное блюдо на ужин, к тому же – быстро, лучшим вариантом станет – паста с морепродуктами. Во-первых – готовится она очень быстро, во-вторых – после ужина у вас не будет ощущения тяжести.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта пасты с морепродуктами, которая точно станет одним из ваших любимых блюд.

1. Паста с морепродуктами в сливочном соусе

Ингредиенты:

Вода – 2 л

Спагетти – 200 г

Креветки – 130 г

Мидии – 130 г

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Сливки – 120 мл

Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Сливочное масло – 10 г

Чеснок – 1-2 зуб.

Твердый сыр – 100 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите спагетте до полуготовности. Креветки и мидии отправьте на сковороду вместе с чесноком, оливковым маслом, солью, перемешайте и залейте сливками, доведите до кипения. Готовые спагетти переложите в сковороду, перемешайте и присыпьте твердым сыром.

2. Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе

Ингредиенты:

Спагетти – 250 г

Креветки – 200 г

Сливки – 150 мл

Сливочное масло – 20 г

Репчатый лук – 50 г

Чеснок – 2 зуб.

Петрушка – 20 г

Сыр пармезан – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло на сковороде, порежьте мелко лук и чеснок, обжарьте до золотистости. Добавьте очищенные креветки, перемешайте, жарьте около 2-3 минут. Хорошо посолите, поперчите, еще раз перемешайте, добавьте сливки и доведите до кипения. Отварите спагетти и добавьте в сковороду, перемешайте.

Перед подачей присыпьте блюдо тертым пармезаном и зеленью.

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