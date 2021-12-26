Как приготовить торт из 3-х ингредиентов за 25 минут: рецепт на скорую руку

В канун праздников, когда на кухне и так кипит работа, вряд ли можно найти время на выпечку. Так что торты и десерты на скорую руку – настоящий выход из положения. Один из таких тортов можно приготовить только из трех ингредиентов.

Рецептом торта на скорую руку из трех ингредиентов поделились в кулинарном блоге pro.stocook в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто – 400 г

сгущенка – 380 г

сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

1. Разморозить тесто при комнатной температуре. Пласты теста выложить на противень и выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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2. Тем временем приготовить крем. Взбить сгущенку и сливочное масло до однородности. По желанию можно добавить какао.

3. Готовые лепешки разделить на 2-3 слоя. Осторожно снять крошки для посыпки.

4. Собрать торт. Сверху и по бокам посыпать крошкой.

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