Как вкусно замариновать перцы на зиму: вариант вкусной и ароматной закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно замариновать перцы на зиму: вариант вкусной и ароматной закуски

Прекрасная закуска к праздничному столу зимой – это домашний консервированный перец. Плод имеет очень пикантный и пряный вкус, а маринад идеально дополняет эту картину. Такая заготовка лучше любых салатов.

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Идея приготовления консервированного перца на зиму опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. В маринаде сочетаются совершенно разные вкусы.

Как вкусно замариновать перцы на зиму: вариант вкусной и ароматной закуски

Ингредиенты:

  • перец ротунда (почищенный) – 750 г
  • вода – 250 мл.
  • масло – 5 ст.л.
  • уксус – 5 ст.л.
  • мед (жидкий) – 5 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • лавровые листья – 2 шт.
  • перец горошком – 5 шт.
  • чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать перцы на зиму: вариант вкусной и ароматной закуски

1. Сделать маринад.

2. Проварить в нем перцы 5-7 минут, постоянно помешивая.

Как вкусно замариновать перцы на зиму: вариант вкусной и ароматной закуски

3. Затем в предварительно подготовленную стерилизованную банку положить нарезанный чеснок, перец, снова чеснок, перец.

Как вкусно замариновать перцы на зиму: вариант вкусной и ароматной закуски

4. Залить маринадом.

5. Закрыть банку крышкой.

Как вкусно замариновать перцы на зиму: вариант вкусной и ароматной закуски

6. Перевернуть вверх дном.

7. Укутать полотенцем и оставить до полного охлаждения.

Как вкусно замариновать перцы на зиму: вариант вкусной и ароматной закуски

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