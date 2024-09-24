Как вкусно замариновать перцы на зиму: вариант вкусной и ароматной закуски
Прекрасная закуска к праздничному столу зимой – это домашний консервированный перец. Плод имеет очень пикантный и пряный вкус, а маринад идеально дополняет эту картину. Такая заготовка лучше любых салатов.
Идея приготовления консервированного перца на зиму опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. В маринаде сочетаются совершенно разные вкусы.
Ингредиенты:
- перец ротунда (почищенный) – 750 г
- вода – 250 мл.
- масло – 5 ст.л.
- уксус – 5 ст.л.
- мед (жидкий) – 5 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- лавровые листья – 2 шт.
- перец горошком – 5 шт.
- чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления:
1. Сделать маринад.
2. Проварить в нем перцы 5-7 минут, постоянно помешивая.
3. Затем в предварительно подготовленную стерилизованную банку положить нарезанный чеснок, перец, снова чеснок, перец.
4. Залить маринадом.
5. Закрыть банку крышкой.
6. Перевернуть вверх дном.
7. Укутать полотенцем и оставить до полного охлаждения.
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