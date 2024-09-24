Прекрасная закуска к праздничному столу зимой – это домашний консервированный перец. Плод имеет очень пикантный и пряный вкус, а маринад идеально дополняет эту картину. Такая заготовка лучше любых салатов.

Видео дня

Идея приготовления консервированного перца на зиму опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. В маринаде сочетаются совершенно разные вкусы.

Ингредиенты:

перец ротунда (почищенный) – 750 г

вода – 250 мл.

масло – 5 ст.л.

уксус – 5 ст.л.

мед (жидкий) – 5 ст.л.

соль – 1 ч.л.

лавровые листья – 2 шт.

перец горошком – 5 шт.

чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

1. Сделать маринад.

2. Проварить в нем перцы 5-7 минут, постоянно помешивая.

3. Затем в предварительно подготовленную стерилизованную банку положить нарезанный чеснок, перец, снова чеснок, перец.

4. Залить маринадом.

5. Закрыть банку крышкой.

6. Перевернуть вверх дном.

7. Укутать полотенцем и оставить до полного охлаждения.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: