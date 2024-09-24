Капустный квас, который можно употреблять уже через 4 дня: рецепт от Натальи Могилевской
Капустный квас – это вкусный и полезный напиток. Он обладает множеством свойств, направленных на улучшение работы организма человека. Также он называется реджувелак и очень популярен среди людей, которые следят за своей фигурой.
Известная певица Наталья Могилевская в Instagram рассказала, как недавно открыла этот напиток. Она говорит, что от вкуснейший и его можно употреблять просто вместо воды. Певица также рассказала точный рецепт приготовления такого кваса. Оказывается, его можно употреблять уже через 4 дня.
Ингредиенты
- Белокочанная капуста – 900 гр
- Свекла – 300 гр
- Питьевая вода – 1,5 л
Способ приготовления
1.Капусту и свеклу нарезаем большими кусками.
2. Трехлитровую банку промываем в горячей воде, после чего несколько раз ополаскиваем в кипятке.
3. Нарезанные овощи складываем в банке и хорошо утрамбуем.
4. Добавляем воду и тщательно перемешиваем.
5. Банку накрываем марлей, сложенной в 4 слоя и фиксируем ее резинкой.
6. Банка храним в помещении с температурой 18-25 градусов, перемешивая несколько раз в день.
7. Напиток будет готов через 4-5 дней. Если температура воздуха будет выше, квас приготовится быстрее.
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