В последнее время в социальных сетях появилось много видео о шоколадных плавленых сырках. Для многих этот продукт стал настоящим открытием, в то время как другие хорошо помнят его незабываемый вкус еще с детства.

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Сейчас шоколадные плавленые сырки набирают значительную популярность в Украине. Они представляют собой плавленый сыр с добавлением какао-порошка и сахара. Поэтому очень важно проверять склад на упаковке, чтобы не приобрести подделку. Как выбрать качественный шоколадный плавленый сырок, рассказала Елена Сидоренко, профессор и эксперт по качеству продуктов, пишет журналист Константин Грубич в своем Facebook.

По словам эксперта, благодаря тому, что шоколадный плавленый сырок содержит какао-порошок и сахар, он значительно меньший состав молочной продукции, что очень выгодно его производителям. При покупке этого продукта она рекомендует обращать внимание на процент жирности. Чем этот показатель больше – тем сырок вкуснее.

Также важно понимать, что шоколадные плавленые сырки содержат большое количество калорий, поэтому потреблять их следует в ограниченном количестве. Эксперт отметила, что пока их не попадались плавленые сырки, в которых молочные жиры были бы заменены на растительные, но все же советует обращать внимание на то, что написано на упаковке.

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