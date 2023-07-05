Маринованные огурцы по-венгерски на литровую банку: рецепт вкусной зимней закуски
Маринованы огурцы можно готовить с кетчупом, специями, чесноком, а также без стерилизации. Для того, чтобы они были хрустящими, овощи нужно замочить в холодной воде на несколько часов.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованных огурцов по-венгерски со специями и горчицей.
Ингредиенты:
- огурцы – 5 кг
- чеснок, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздика, сухие зерна горчицы
Для маринада:
- вода – 3,5 л
- уксус 9% – 0,5 л
- сахар – 600 г
- соль – 100 г
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте и замочите в прохладной воде на 2-3 часа.В чистые банки 0,5-1 литр положите по 1 зубчику чеснока, 1 лавровому листику, 1 гвоздику (не обязательно, если любите), несколько горошин черного и душистого перца, 1 ч.л зернышек горчицы.
2. Плотно заполните банки огурцами.
4. Маринад: в воду добавьте соль, сахар, уксус, довести до кипения. Залейте горячим маринадом банки и прикройте крышками.
5. На дно широкой кастрюли положите салфетку или полотенце. Установите банки и залейте в кастрюлю воду. Поставьте на огонь, довести воду в кастрюле с банками до кипения. Стерилизуйте огурцы 5-7 минут.
6. После этого достаньте, герметично закройте банки, переверните вверх дном и укутайте в теплое одеяло, пока полностью не остынут.
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