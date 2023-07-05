Маринованные огурцы по-венгерски на литровую банку: рецепт вкусной зимней закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
444
Рецепт огурцов на литровую банку

Маринованы огурцы можно готовить с кетчупом, специями, чесноком, а также без стерилизации. Для того, чтобы они были хрустящими, овощи нужно замочить в холодной воде на несколько часов. 

Как правильно приготовить маринованные огурцы

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованных огурцов по-венгерски со специями и горчицей. 

Рецепт огурцов по-венгерски
Видео дня

Ингредиенты: 

  • огурцы – 5 кг 
  • чеснок, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздика, сухие зерна горчицы

Для маринада:

  • вода – 3,5 л 
  • уксус 9% – 0,5 л
  • сахар – 600 г
  • соль – 100 г

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте и замочите в прохладной воде на 2-3 часа.В чистые банки 0,5-1 литр положите по 1 зубчику чеснока, 1 лавровому листику, 1 гвоздику (не обязательно, если любите), несколько горошин черного и душистого перца, 1 ч.л зернышек горчицы.

Специи для огурцов

2. Плотно заполните банки огурцами.

Приготовление огурцов

4. Маринад: в воду добавьте соль, сахар, уксус, довести до кипения. Залейте горячим маринадом банки и прикройте крышками.

Маринад для блюда

5. На дно широкой кастрюли положите салфетку или полотенце. Установите банки и залейте в кастрюлю воду. Поставьте на огонь, довести воду в кастрюле с банками до кипения. Стерилизуйте огурцы 5-7 минут. 

Сколько стерилизовать огурцы

6. После этого достаньте, герметично закройте банки, переверните вверх дном и укутайте в теплое одеяло, пока полностью не остынут.

Готовые огурцы

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты