Маринованы огурцы можно готовить с кетчупом, специями, чесноком, а также без стерилизации. Для того, чтобы они были хрустящими, овощи нужно замочить в холодной воде на несколько часов.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованных огурцов по-венгерски со специями и горчицей.

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Ингредиенты:

огурцы – 5 кг

чеснок, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздика, сухие зерна горчицы

Для маринада:

вода – 3,5 л

уксус 9% – 0,5 л

сахар – 600 г

соль – 100 г

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте и замочите в прохладной воде на 2-3 часа.В чистые банки 0,5-1 литр положите по 1 зубчику чеснока, 1 лавровому листику, 1 гвоздику (не обязательно, если любите), несколько горошин черного и душистого перца, 1 ч.л зернышек горчицы.

2. Плотно заполните банки огурцами.

4. Маринад: в воду добавьте соль, сахар, уксус, довести до кипения. Залейте горячим маринадом банки и прикройте крышками.

5. На дно широкой кастрюли положите салфетку или полотенце. Установите банки и залейте в кастрюлю воду. Поставьте на огонь, довести воду в кастрюле с банками до кипения. Стерилизуйте огурцы 5-7 минут.

6. После этого достаньте, герметично закройте банки, переверните вверх дном и укутайте в теплое одеяло, пока полностью не остынут.

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