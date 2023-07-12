Маринованные огурцы – это отличная домашняя закуска на все случаи жизни. Для ее приготовления нужно сделать удачный маринад, а также дополнить овощи пикантными специями и травами: чили, кетчупом, зеленью, чесноком. Следуя пропорциям, огурцы получаются хрустящие и упругие.

Фудблогер Виктория Чайковская (vica.chaikovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных огурцов с горчицей на зиму.

Ингредиенты:

огурцы

листья зеленые (укроп, хрен, смородина)

чеснок

Маринад на 1 л воды:

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сахар – 300 г

соль – 3 ст. л.

горчица американская – 5 ст. л.

уксус – 200 г

Способ приготовления:

1. Для начала подготовить некоторые ингредиенты: помыть огурцы и оставить в холодной воде на 1-2 часа, помыть листья зелени. Также простерилизовать банки.

2. После этого выложить на дно банок листья зелени и по 1-2 зубчика чеснока, утрамбовать огурцы.

3. Для приготовления маринада нужна вода, сахар, соль и горчица. Довести до кипения и добавить в конце уксус.

4. Горячим маринадом наполнить банки и простерилизовать с момента закипания 10 минут.

5. Стерилизованные банки с огурцами герметично закрыть крышками. Перевернуть вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!

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