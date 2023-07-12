Маринованные огурцы с горчицей: рецепт на литровую банку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Маринованные огурцы с горчицей: рецепт на литровую банку

Маринованные огурцы – это отличная домашняя закуска на все случаи жизни. Для ее приготовления нужно сделать удачный маринад, а также дополнить овощи пикантными специями и травами: чили, кетчупом, зеленью, чесноком. Следуя пропорциям, огурцы получаются хрустящие и упругие.

Фудблогер Виктория Чайковская (vica.chaikovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных огурцов с горчицей на зиму.

Рецепт маринованных огурцов с горчицей на зиму

Ингредиенты:

  • огурцы
  • листья зеленые (укроп, хрен, смородина)
  • чеснок

Маринад на 1 л воды:

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  • сахар – 300 г
  • соль – 3 ст. л.
  • горчица американская – 5 ст. л.
  • уксус – 200 г

Способ приготовления:

1. Для начала подготовить некоторые ингредиенты: помыть огурцы и оставить в холодной воде на 1-2 часа, помыть листья зелени. Также простерилизовать банки.

2. После этого выложить на дно банок листья зелени и по 1-2 зубчика чеснока, утрамбовать огурцы.

Огурцы на зиму

3. Для приготовления маринада нужна вода, сахар, соль и горчица. Довести до кипения и добавить в конце уксус.

4. Горячим маринадом наполнить банки и простерилизовать с момента закипания 10 минут.

Рецепт маринованных огурцов на литровую банку

5. Стерилизованные банки с огурцами герметично закрыть крышками. Перевернуть вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!

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