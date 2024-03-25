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Намазка из сала со специями и чесноком за 10 минут: рецепт самой вкусной закуски к борщу
Сало является очень вкусных, полезным и универсальным продуктом, который можно есть в сыром виде, а также можно запекать, готовить сытные и быстрые намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- Сало – 1 кг
- Чеснок – 150 г
- Специи – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Из сала срежьте все лишнее, порежьте ее на куски. Пропустите сало с чесноком через мясорубку, добавьте соль, перемешайте.
2. Разделите смесь на три ровных части, добавьте во все три разные специи.
4. Выложите сало слоями в форму, накройте сверху пленкой и поставьте в морозилку.
Готовую намазку порежьте кусками и выложите на хлеб!
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