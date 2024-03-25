Намазка из сала со специями и чесноком за 10 минут: рецепт самой вкусной закуски к борщу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт намазки из сала

Сало является очень вкусных, полезным и универсальным продуктом, который можно есть в сыром виде, а также можно запекать, готовить сытные и быстрые намазки. 

Вкусная намазка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, со специями и чесноком. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты: 

  • Сало – 1 кг
  • Чеснок – 150 г
  • Специи – по вкусу
  • Зелень – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Из сала срежьте все лишнее, порежьте ее на куски. Пропустите сало с чесноком через мясорубку, добавьте соль, перемешайте. 

2. Разделите смесь на три ровных части, добавьте во все три разные специи. 

Сало со специями

4. Выложите сало слоями в форму, накройте сверху пленкой и поставьте в морозилку.

Приготовление намазки слоями

Готовую намазку порежьте кусками и выложите на хлеб!

Готовая намазка

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