Сало является очень вкусных, полезным и универсальным продуктом, который можно есть в сыром виде, а также можно запекать, готовить сытные и быстрые намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, со специями и чесноком.

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Ингредиенты:

Сало – 1 кг

Чеснок – 150 г

Специи – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Из сала срежьте все лишнее, порежьте ее на куски. Пропустите сало с чесноком через мясорубку, добавьте соль, перемешайте.

2. Разделите смесь на три ровных части, добавьте во все три разные специи.

4. Выложите сало слоями в форму, накройте сверху пленкой и поставьте в морозилку.

Готовую намазку порежьте кусками и выложите на хлеб!

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